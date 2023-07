Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

eCash (XEC/USD) -hinta on menestynyt hyvin viimeisen kolmen päivän aikana, ja siitä on tullut tällä viikolla parhaiten suoriutuva kryptovaluutta. Kolikko on noussut viimeisen kolmen päivän aikana ja leijuu nyt lähellä korkeinta tasoaan sitten viime vuoden lokakuun. Kaiken kaikkiaan se on noussut yli 124 % kesäkuun alimmasta pisteestä.

On epäselvää, miksi eCashin hinta nousi pystysuoraan. Todennäköinen syy on se, että kolikon kaupankäyntivolyymi hyppäsi viime päivinä. CoinMarketCapin kokoamat tiedot osoittavat, että XEC:n vaihto viimeisen 24 tunnin aikana oli yli miljardi dollaria. Tämä on suuri lisäys, koska kolikon markkina-arvo on yli 862 miljoonaa dollaria. Se on 11:nneksi aktiivisin kryptovaluutta.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että suurin osa eCash-kauppiaista on todennäköisesti Etelä-Koreasta. Upbitin, yhden Etelä-Korean suosituimmista pörsseistä, volyymi oli yli 900 miljoonaa dollaria, kun taas Binance käsitteli yli 100 miljoonaa dollaria.

Siksi on todennäköistä, että kolikkoa manipuloidaan niin kutsutulla pumppaa ja kaada -menetelmällä. Lisäksi eCashista ja XEC:stä ei ole ollut suuria markkinauutisia. Myös muiden suosittujen pörssien volyymi on pysynyt sitkeän alhaisena.

eCashin hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että XEC-hinta on mennyt paraboliseksi viime päivinä. Se on noussut viimeisen kolmen päivän aikana peräkkäin ja leijuu nyt lähellä korkeinta tasoa kuukausiin. Kolikko on liikkunut yli kaikkien liukuvien keskiarvojen. Vaikka volyymi on suurempi kuin sen historiallinen keskiarvo, on merkkejä sen hiipumisesta.

Relative Strength Index (RSI) ja muut tekniset oskillaattorit ovat siirtyneet yliostetulle tasolle. Siksi, koska ei ole merkittäviä eCash-uutisia ja koska suurin osa tästä määrästä tulee yhdestä pörssistä, on todennäköistä, että tämä ralli ei kestä.

Sellaisena epäilen, että kolikko vetäytyy jyrkästi lähipäivinä vauhdin hiipuessa. Jos näin tapahtuu, seuraava tärkeä katsottava tukitaso on 0,000032 dollaria, mikä on noin 25 % nykyisen tason alapuolella.

Toisaalta tämän viikon korkeimman 0,000045 dollarin nousu osoittaa, että markkinoilla on yhä enemmän ostajia.