Binance polttaa 2,6 miljardia LUNC-tokenia, mikä vahvistaa tukensa LUNA-skriptille

Maailman suurin kryptovaluuttapörssi, Binance (katso sen katsaus täältä), on suorittanut 11. LUNC-polttokierroksensa yrittääkseen vähentää Terra Classic (LUNC) -merkkien tarjontaa, mikä on johtanut 2,65 miljardin LUNC-tokenin tuhoutumiseen. Tämän viimeisimmän polton myötä Binance on nyt polttanut yli 35,5 miljardia LUNC-tunnusta, ja Terra Luna -salausyhteisön kokonaispoltto on nyt ylittänyt 68 miljardia.

Binance lähetti 2,65 miljardia LUNC-tunnusta polttoosoitteeseen, mikä pienensi liikkeessä olevaa kokonaistarjontaa. Erityisesti on-chain -tietojen vahvistamien mukaan kauppaan sisältyi myös 13,25 miljoonaa LUNC-tunnusta transaktiomaksun muodossa.

Terra Classic -polttomekanismi on ohjelmoitu polttamaan tokeneita automaattisesti aina, kun verkossa tapahtuu tapahtuma. Tämä strategia takaa rahakkeiden kokonaistarjonnan jatkuvan vähenemisen, mikä saattaa lisätä niiden arvoa ajan myötä.

Luna kryptotunnukset, LUNC ja LUNA

Sekä LUNA- että LUNC-kryptovaluutat reagoivat positiivisesti Binance LUNC -merkkien polttamiseen. LUNA avasi viikon 2,52 % nousulla, kun taas LUNC nousi 3 % heti sen jälkeen, kun Binance paljasti polttamiensa tokenien määrän.

Lunan kryptoyhteisö keskittyy tällä hetkellä vähentämään sekä LUNC- että TerraClassicUSD (USTC) -tunnusten tarjontaa toukokuussa tehdyn merkittävän päivityksen jälkeen, jonka tarkoituksena on kohdistaa ketju Terra 2.0:n ja muiden Cosmos-ketjujen kanssa.

“Kvantti”-tiimi ja yhteinen L1-työryhmä työskentelevät myös yhdessä USTC repeg -aloitteen parissa. Nämä aloitteet osoittavat yhteisön omistautumista LUNC-ekosysteemin tärkeyden ja vakauden nostamiseen.

Muun muassa DFLunc, Terra Casino ja Cremation Coin tekivät äskettäin joitain parannuksia LUNC-polttonopeudessa, ja miljoonia LUNC-tokeneita on poltettu viikoittain näiden aloitteiden seurauksena.

Kesäkuussa Binance poltti 1,04 miljardia LUNC-tokenia ja leikkasi samalla osuuttaan LUNC:n spot- ja marginaalikauppamaksuista 100 prosentista 50 prosenttiin.