Tekoälyyn (AI) perustuvat kryptovaluutat ovat jatkaneet tekoälyhypeä, joista LayerAI (LAI) on noussut eniten viime viikolla. LAI:n hinta on noussut huimat 50 % seitsemässä päivässä, samalla kun uuden tekoälypohjaisen kryptovaluutan, ASI:n, ensimmäinen vaihe on päättymässä.

Kirjoitushetkellä AltSignalsin ennakkomyyntien ensimmäinen vaihe oli loppuunmyyty 97,74 % verran, mikä osoittaa, että sijoittajat luottavat AltSignalsin uuteen tekoälypohjaiseen kaupankäyntisignaaleja tuottavaan alustaan.

Mikä on LayerAI (LAI) ja miksi sen hinta nousee?

LayerAI, muodollisesti CryptoGPT (GPT), on ZK Layer-2 -lohkoketju, jonka avulla voit omistaa tekoälydatasi kaupallistamisen. Se isännöi tällä hetkellä sovelluksia, joilla on yli 2 miljoonaa käyttäjää, mikä tekee siitä yhden suurimmista tekoäly-lohkoketjuista. Lohkoketju rakennettiin hajauttamaan biljoonan dollarin AI- ja datamarkkinoiden rikkaus.

Lyhyesti sanottuna LayerAI toimittaa tietoja tekoälyteollisuudelle, joka on muuttunut biljoonan dollarin liiketoiminnaksi ChatGPT:n käynnistämisen jälkeen. Hyödyntämällä lohkoketjuteknologian tehoa, LayerAI pystyy myös muuttamaan jokapäiväisen elämänsä tehtävät tulonlähteeksi.

Suurin syy LayerAI:n (AI) kryptovaluutan hinnan nousuun on se, että tekoälyprojektit ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime viikkoina. Kasvaneen tekoälyhypuksen lisäksi LayerAI on pystynyt murtamaan useimpien uusien tekoälyprojektien pääongelman, joka on käyttäjien puute saavuttaakseen ChatGPT:n kaltaisten suosion.

Yli 2 miljoonalla käyttäjällä LayerAI on yksi harvoista krypto-AI-alustoista, jotka ovat lähellä ChatGPT:n menestystä.

LayerAI (LAI) -hintaennuste

LayerAI:n (LAI) hinta on noussut 50 % Fibonacci-retracement -tason yläpuolelle. Kirjoitushetkellä hinta liikkui 50 ja 61,8 prosentin retracement-tason välillä.

Jos token jatkaa samaa trendiä, tulee se helposti nousemaan 61,8 prosentin retracement-tason yläpuolelle 0,02049 dollarissa tämän viikon loppuun mennessä.

Pitkällä aikavälillä LAI:n hinnan ennustetaan nousevan kohti kesäkuun huippua, 0,0282 dollarissa.

AltSignalsin ennakkomyynti

AltSignals hyödyntää generatiivisen tekoälyn potentiaalia kehittämällä täysin uutta tekoälyn ohjaamaa kaupankäyntialustaa tulevan ActualizeAI-alustansa avulla, joka yhdistää tekoälyn ja lohkoketju-teknologian tuottaakseen parhaan tällä hetkellä verkossa saatavilla olevan kaupankäyntiä tukevan tekoälyn.

AltSignalsia pidetään jo yhtenä kryptovaluutta-alustoista, jolla on yksi kirkkaimmista tulevaisuudesta useista syistä. Yksi niistä on se, että sen vuoden 2017 debyytistä lähtien alusta on kasvanut yli 50 000 käyttäjän yhteisöksi, jotka kaikki saavat pääsyn alustan patentoituun AltAlgoTM nimiseen kaupankäynti-indikaattorityökaluun, jonka keskimääräinen onnistumisprosentti on poikkeukselliset 64 %.

Pyrkiessään nostamaan tämän yli 80 prosenttiin AltSignals hyödyntää tekoälyn valtavaa potentiaalia kehittääkseen ActualizeAI-treidauspinoaan. AltSignalsilla on parhaillaan käynnissä ennakkomyynti uudelle ASI-kryptovaluutalleen, valmistautuessaan lanseeraamaan tekoälyalustaansa.

ActualizeAI käyttää vahvistusoppimista tasapainottaakseen automaattisesti riski-hyötysuhteen kaikissa kaupoissa, jotta jäsenet voivat hyötyä parhaista osto- ja myyntihinnoista. Tämä helpottaa päätösten tekemistä ilman emotionaalista vaikutusta. Järjestelmän ansiosta, joka oppii jatkuvasti ja nostaa kaupankäyntisignaalien kaliiperia, käyttäjät pääsevät käsiksi uusimpiin saatavilla oleviin tietoihin.