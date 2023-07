USD/CHF: Sveitsin frangi varautuu vastatuuleen, kun inflaatio laskee

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/CHF -kurssi kallistui nousuun maanantaina, kun sijoittajat reagoivat Sveitsin kuluttajahintaindeksin (CPI) rohkaiseviin tietoihin. Pari nousi ylimmilleen 0,900:aan, korkeammalle kuin viime perjantain alin 0,8935.

Rohkaisevia Sveitsin inflaatiotietoja

Sveitsi raportoi rohkaisevista kuluttajainflaatiosta maanantaina. Maan tilastoviraston mukaan kokonaisinflaatio laski rajusti kesäkuussa. Pääkuluttajahinta laski kesäkuussa 0,1 prosenttiin edellisestä 0,3 prosentista. Tämä lasku oli parempi kuin mediaaniarvio 0,2 %.

Sveitsin inflaatio hidastui alimmalle tasolle 1,7 prosenttiin edellisestä 2,2 prosentista. Tämä tarkoittaa, että Sveitsin inflaatio jäi Sveitsin keskuspankin 2,0 prosentin tavoitteen alapuolelle, mikä on tärkeä askel.

Tästä liikkeestä huolimatta analyytikot uskovat, että SNB säilyttää haukkamaisen sävynsä tänä vuonna. Useimmat taloustieteilijät odottavat pankin nostavan korkoja 0,25 prosenttia tämän vuoden syyskuun kokouksessaan.

Toinen CHF-uutinen tuli Procurelta, joka julkaisi viimeisimmän PMI-raportin. Tiedot osoittivat, että maan PMI hyppäsi toukokuun 43,2:sta tämän vuoden kesäkuun 44,2:een. Vaikka tämä oli parannusta, se pysyi alle 50:ssä, mikä tarkoittaa, että teollisuus supistuu edelleen.

Tulevaisuudessa seuraava tärkeä USD/CHF-katalysaattori on Yhdysvaltain tulevat työpaikat perjantaina. Taloustieteilijät odottavat tietojen osoittavan, että työmarkkinat heikkenivät hieman kesäkuussa. He myös odottavat työttömyysasteen pysyvän usean vuosikymmenen alhaalla.

Useimmat analyytikot odottavat, että Fed jatkaa koronnostojaan myöhemmin tässä kuussa. Viimeaikaiset luvut ovat osoittaneet, että Yhdysvaltain talous oli edelleen vahva. Asuntosektorilla menee hyvin, kun taas vähittäiskauppa pysyy vakaana.

USD/CHF tekninen analyysi

USD/CHF-kaavio TradingView’n mukaan

USD:n ja CHF:n välinen hinta on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime päivän aikana. Tänä aikana pari on siirtynyt alle tärkeän tason 0,9051:ssä, joka on helmikuun alin taso. Matkan varrella pari on liikkunut hieman alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

USD/CHF on muodostanut pienen laskevan lipun kuvion, joka on laskeva merkki. Siksi parilla on todennäköisesti laskeva läpimurto tulevina viikkoina, kun kauppiaat katselevat vuoden 0,8827:ää.