Kryptovaluutat tuottivat paremmin keskeisiä rahoitusomaisuuseriä, kuten osakkeita ja hyödykkeitä, vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Bitcoin, maailman suurin krypto, yli kaksinkertaistui alimmasta pisteestään joulukuussa. Tämä elpyminen johti muihin suuriin voittoihin muiden altcoinien joukossa, kuten Compound (COMP), The Graph (GRT), Litecoin (LTC), Filecoin (FIL) ja Maker (MKR).

Katsomisen hinta on 31 480 dollaria

Kryptovaluutoilla oli vahva kehitys vuoden ensimmäisellä puoliskolla huolimatta alan merkittävistä vastatuulesta. Tärkein vastatuuli oli SEC:n äskettäiset oikeusjutut Coinbasea ja Binancea vastaan.

Nämä oikeusjutut esittivät useita väitteitä, joilla voi olla suuri vaikutus altcoineihin. Esimerkiksi väite, että useimmat altcoineista ovat arvopapereita, voisi pakottaa suurimman osan näistä altcoineista poistamaan amerikkalaisia asiakkaita palvelevat pörssit.

Samaan aikaan kryptovaihdot voivat joutua muuttamaan dramaattisesti liiketoimintamallejaan. SEC väitti, että nämä yritykset toimivat välittäjinä, välittäjinä, rekisteröimättöminä välittäjinä ja selvitystoimistoina samaan aikaan.

Teknisestä näkökulmasta Bitcoinin hinta on tärkeällä tasolla. Kuten alla näkyy, kolikko leijuu lähellä tämän vuoden korkeinta tasoa. Se on muodostanut kaksi erillistä mallia, joilla on erilaiset tulokset. Se on muodostanut kaksiosaisen kuvion. Hintatoiminnan analyysissä tämä kaksinkertainen yläkuvio on yleensä laskeva merkki.

Samalla se on muodostanut pienen nousevan viirikuvion, joka on nouseva merkki. Mikä tärkeintä, se ylittää 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Siksi nousu vuoden 31 422 dollarin huipputason yläpuolelle vahvistaa nousevan viirimallin ja johtaa lisää voittoja. Jos tämä tapahtuu suuren volyymin ympäristössä, se avaa mahdollisuuden kolikon hyppäämiseen 35 000 dollariin.

Altcoins-ralli jatkuu

Vahvalla Bitcoinin paluulla on suuri vaikutus altcoineihin. Todellakin, jotkut tunnetuimmista altcoineista menestyvät hyvin tänä vuonna.

Litecoinin hinta hyppäsi korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden toukokuun. Se on noussut yli 190 % alimmasta pisteestään vuonna 2022, kun sijoittajat odottavat tulevaa puolittumistapahtumaa. LTC on onnistunut ylittämään tärkeän vastuspisteen 105,9 dollarissa vahvistaen nousevan näkemyksen. Siksi on todennäköistä, että Litecoinin hinnat nousevat pian 150 dollariin.

Myös DeFi-tunnukset ovat menestyneet hyvin tänä vuonna. Sijoittajat uskovat, että keskitettyjen pörssien tukahduttaminen voi johtaa vaikeasti säänneltyjen DEX-alustojen kysyntään. Yhdisteen COMP-hinta on hypännyt 66 dollariin (korkein 22. elokuuta). Sama pätee muihin DEX-tokeneihin, kuten Maker (MKR) ja Synthetix (SNX).

Jos Bitcoin ylittää vuoden tason, se voi merkitä enemmän voittoja altcoineille, kuten The Graph (GRT), Bitcoin Cash (BCH) ja Filecoin (FIL). Historiallisesti näillä altcoineilla on tapana menestyä hyvin, kun Bitcoinin hinta nousee.

