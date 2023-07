Kuparin hinta voi nousta kymmenkertaiseksi – miljardöörisijoittaja sanoo

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kuparin hintoihin on viime kuukausina kohdistunut kovia paineita kysynnän jatkuessa. Metallin hinta oli 3,75 dollaria, missä se on ollut viime aikoina. Tämä hinta on laskenut yli 13 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Kysyntähuolet jatkuvat

Copy link to section

Kuparin hinta on viime aikoina kääntynyt sivuttain, kun huoli maailmantaloudesta jatkui. Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että Kiinan ja Euroopan teollisuuden PMI-indeksit olivat odotettua alhaisemmat kesäkuussa. Sama trendi on käynnissä palvelusektorilla, jossa PMI-indeksit jäivät odotuksista.

Myös Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisesta on merkkejä. Keskiviikkona julkaistusta Fed-pöytäkirjasta kävi ilmi, että viranomaiset uskovat maan talouden hidastuvan pankkisektorin kiristyneen likviditeetin ja korkeampien korkojen vuoksi.

Dr. Copper on yleensä erittäin herkkä globaalin talouden kehitykselle, koska sitä käytetään laajalti herkillä talouden aloilla. Kuparia käytetään laajalti sähköajoneuvoissa valmistus-, yleishyödylliset ja rakennusalat.

Positiivista on se, että kuparivarastot ovat pudonneet alimmalle tasolle vuonna 2008, kuten täällä kirjoitimme. Ja äskettäisessä haastattelussa Robert Friedland, legendaarinen kupariteollisuuden toimija, esitti, että hinnat voivat jatkaa nousuaan. Friedland on johtavan kaivosyhtiön Ivanhoen miljardööri perustaja.

https://www.youtube.com/watch?v=XorCJXL_fPE

Hän teki kolme avainkoteloa kuparille. Ensinnäkin hän uskoo, että kuparin kysyntä jatkaa kasvuaan tulevina vuosina elpymisen jatkuessa. Tämä kysyntä nousee myös maiden siirtyessä puhtaaseen energiaan.

Toiseksi kuparin louhinta on yhä haastavampaa huippukaivosten iän vuoksi. Lopuksi hän totesi, että muut metallit, kuten molybdeeni, ovat kaksinkertaistuneet. Siten hän uskoo, että kuparin hinta voi pitkällä aikavälillä nousta kymmenkertaiseksi.

Kuparin hintaennuste

Copy link to section

TradingView:n kuparikaavio

Päiväkaaviossa nähdään, että kuparin hinnat ovat liikkuneet sivusuunnassa viime päivinä. Metalli on liikkunut hieman alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Mikä tärkeintä, se on muodostanut symmetrisen kolmion kuvion, jonka olen näyttänyt oranssilla. MACD on siirtynyt neutraalipisteeseen.

Siksi kolmion kuvion lähestyessä yhtymätasoaan on todennäköistä, että kupari murtuu tai hajoaa pian. Jos näin tapahtuu, katsottavat tuki- ja vastustasot ovat 3,50 ja 4 dollaria.