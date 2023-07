GBP/TRY: Englannin punnan suhde liiraan Turkin verojen korotuksen jälkeen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Turkin liira jatkoi laskuaan perjantaina, kun Erdoganin hallinto korotti veroja rahoittaakseen maanjäristyksen korjaustoimiaan. Punnan liira (GBP/TRY) kurssi nousi 33,25:een, kun USD/TRY-kurssi hyppäsi 26,08:aan.

Turkki korottaa veroja

Turkki käy läpi suuria vastatuulia. Inflaatio pysyy korkeana kesäkuun jäähtymisestä huolimatta. Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että yleisinflaatiovauhti nousi 3,92 %, mikä on parempi kuin mediaaniarvio 4,4 %.

Inflaatio nousi kuukauden aikana 38,21 %, mikä on myös alhaisempi kuin aiemmin odotettu 39,47 %. Inflaatio on hidastunut viimeisen kahdeksan kuukauden aikana peräkkäin.

Tilanne voi kuitenkin pian muuttua Turkin liiran laskun jatkuessa. Kaiken kaikkiaan liira on pudonnut lähes 40 prosenttia tänä vuonna, mikä tekee siitä kalliiksi maahantuojille. Valuutta palasi vapaalle pudotukselle Erdoganin voiton jälkeen viime parlamenttivaaleissa.

Inflaatio voi myös pahentua sen jälkeen, kun Turkki päätti korottaa veroja etsiessään varoja maanjäristyksen jälleenrakentamiseen. Arvonlisäveroa nostettiin 20 prosenttiin aiemmasta 18 prosentista. Myös perustuotteiden, kuten peruselintarvikkeiden ja tekstiilien arvonlisävero nousee 10 prosenttiin.

Vaikka 2 prosentin veronkorotus vaikuttaa pieneltä, sen vaikutus kulutusmenoihin ja inflaatioon voi olla vakava. Veronkorotus on myös huomattava, koska se tulee muutama kuukausi sen jälkeen, kun Erdogan nosti julkisia palkkoja.

Hallitus ilmoitti 55 prosentin palkkojen korotuksesta, mikä voi myös lisätä hintapaineita. Virkamiesten palkat nousivat 30 prosenttia. Siksi kaiken tämän seurauksena Turkin liira todennäköisesti heikkenee edelleen tulevina kuukausina.

GBP/TRY ennuste

GBP/TRY-kaavio TradingView’lta

Päiväkaavio näyttää, että punnan ja liiran välinen kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on hypännyt viimeisen kolmen päivän aikana peräkkäin. Pari on noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan avainvastustason 35:een. Liikkuminen avaintukitason alle 30:ssä mitätöi nousevan näkemyksen.

