Vehnän hintakiinnittimet puskuriin Venäjä, EU, Intia sato

Vehnän hinnat ovat pyyhkineet suurimman osan viime kuussa saavutetuista voitoista, kun sijoittajat katsovat tulevan viljasopimuksen päättymistä. Kesäkuun huipussaan 752 dollarissa hinta on pudonnut yli 15 % 638 dollariin, mikä tarkoittaa, että se on siirtynyt korjaukseen.

Erdogan ja Zelensky tapaavat

Suurin vehnäuutinen Turkin ja Ukrainan presidenttien välinen tapaaminen on perjantaina. Zelensky on jo matkustanut Turkkiin, jossa hän puhuu Naton jäsenyydestä ja päättyvästä viljasopimuksesta.

Useimmat analyytikot uskovat, että viljasopimusta jatketaan, koska siitä on hyötyä Venäjälle, jolla on suuria varastoja.

Vehnän hinnat ovat myös vetäytyneet jatkuvan sadonkorjuun vuoksi suurimmassa osassa Venäjää, mukaan lukien Pohjois-Kaukasian alueella. Viimeisimmän WASDE-raportin mukaan Venäjä tuottaa 85 tonnia vehnää, mikä on noin 3,5 miljoonaa enemmän kuin aikaisempi arvio.

Venäjä käyttää vehnää ja muita maataloustuotteita saadakseen vipuvaikutusta geopoliittisten jännitteiden kasvaessa. Sen tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta ja käyttää sitä sitten vipuvaikutuksena maailman näyttämöllä. Tämän seurauksena on todennäköistä, että nämä liikkeet painavat hintoja jyrkästi alas.

Myös Intian tuotanto on kasvussa. WASDE-raportti osoitti, että Intia tuottaa 113 miljoonaa tonnia, mikä on noin 3,5 miljoonaa tonnia enemmän. Lisäksi Euroopan unionin odotetaan tuottavan 113 miljoonaa tonnia, kun taas Ukrainan tuotannon kasvaa miljoonalla tonnilla.

Siksi maailma näkee tänä vuonna enemmän vehnää. Myös kysynnän odotetaan kasvavan. USDA arvioi maailmanlaajuisen kulutuksen nousevan 4,4 miljoonalla tonnilla 796 miljoonaan tonniin. Raportti lisäsi :

”Maailmakauppa kasvaa 2,9 miljoonalla tonnilla 212,6 miljoonaan Venäjän, EU:n, Intian ja Ukrainan viennin kasvun ansiosta. Vuosien 2023/2024 globaalit loppuvarastot nousevat 6,4 miljoonalla tonnilla 270,7 miljoonaan, mikä johtuu suurelta osin Intian, Venäjän ja EU:n kasvusta.

Vehnän hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että vehnän hinnat ovat olleet laskevassa trendissä viime kuukausina. Se oli huipussaan 1 324 dollarissa vuonna 2022 ja putosi alimmilleen 568 dollariin kesäkuussa ja palautui 768 dollariin.

Nyt vehnä on pudonnut mustalla näkyvän laskevan kanavan yläosan alapuolelle. Se on myös siirtynyt hieman alle 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon. Siksi pienimmän vastuksen polku on laskeva, ja seuraava katsottava taso on 568 dollarilla, laskevan kanavan alapuolella.

