Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Solanan hinta oli yksi parhaiten suoriutuvista suurimmista kryptovaluutoista tällä viikolla. SOL-merkki jatkoi nousuaan lauantaina ja saavutti korkeimman 22,45 dollarin tason, korkeimman tason sitten 7. toukokuuta. Se on noussut yli 68 prosenttia tämän vuoden kesäkuun alimmasta pisteestä, mikä antaa sen markkina-arvoksi yli 8,9 miljardia dollaria.

Solana DeFi TVL toipuu hitaasti

Solanan ekosysteemin aktiviteetti on hiljalleen tekemässä paluun viime vuoden marraskuun jyrkän laskun jälkeen. Tämä lasku tapahtui FTX:n ja Alameda Researchin romahtamisen jälkeen. Tuolloin paljastettiin, että nämä kaksi yritystä olivat suuria sijoittajia Solanaan ja sen suurimpiin dappeihin, kuten Serum.

Viime aikoina on merkkejä siitä, että Solanan ekosysteemi on tekemässä paluun. Sen DeFi- ekosysteemissä lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 1 miljardi dollaria, mikä on pienempi kuin sen kaikkien aikojen ennätys, yli 12 miljardia dollaria.

Solanan DeFi TVL on toipunut hitaasti. Se on noussut 60 miljoonaan SOL:iin, mikä on korkein taso sitten viime vuoden lokakuun. Tammikuussa sen ekosysteemissä oli vain 26 miljoonaa SOL-tunnusta. Tämän seurauksena Solanan keräämät päivämaksut ovat pysyneet vakaina viime kuukausina.

Solanan suurimmat DeFi-protokollat ovat SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance, Lido ja Solend.

Lisätiedot osoittavat, että Solanan volyymi on hiljalleen noussut viime aikoina. CoinGeckon tiedot osoittavat, että Solanan volyymi oli yli 827 miljoonaa dollaria viimeisen 24 tunnin aikana. Sen volyymi oli 849 miljoonaa dollaria ja 234 miljoonaa dollaria edellisinä päivinä.

Solanan hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että Solanan hinta on yhtäkkiä herännyt. Nousessaan kolikko onnistui kääntämään tärkeän 16,12 dollarin vastustason tukitasolle. 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) ovat muodostamassa nousevaa jakoa, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetun tason yläpuolelle.

Siksi Solana jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastustuspisteen 26,40 dollariin, korkein piste 18. huhtikuuta. Tämä hinta on noin 20 % nykyistä korkeampi. Siirtyminen alle 20 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.