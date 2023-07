NZD/USD-analyysi ja RBNZ-korkopäätöksen esikatselu

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

NZD/USD -valuuttakurssi ajautui ylöspäin maanantaina jatkaen maatalouden ulkopuolisten palkkalistojen (NFP) datahintatoimintoa. Pari hyppäsi 0,6221:een, korkeimpaan pisteeseen sitten kesäkuun 22. päivän, kun painopiste siirtyy tulevaan RBNZ-päätökseen.

RBNZ-korkopäätöksen esikatselu

NZD:n ja Yhdysvaltain dollarin välinen kurssi nousi hieman sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi pehmeitä työpaikkoja koskevat luvut. Bureau of Labor Statisticsin (BLS) mukaan talous lisäsi kesäkuussa yli 209 000 työpaikkaa, mikä on vähemmän kuin odotettu 230 000 lisäys. Toimisto alensi myös touko- ja huhtikuussa luotujen työpaikkojen määrää.

Useimmat analyytikot jäivät epävarmaksi kahdesta syystä. Ensinnäkin viimeiset työraportit olivat arvioita parempia. Toiseksi päivää aiemmin ADP:n raportti osoitti, että yksityinen sektori lisäsi yli 400 000 työpaikkaa kesäkuussa.

Huolimatta työpaikkaraportin puuttumisesta analyytikot uskovat, että Fed jatkaa korkojen nostamista, koska inflaatio on edelleen yli 2%. Seuraava tärkeä USD-uutinen tulee keskiviikkona, kun Yhdysvallat julkaisee uusimmat kuluttajainflaatiotiedot.

Toinen tärkeä forex-uutinen on Uuden-Seelannin keskuspankin (RBNZ) tuleva korkopäätös. Useimmat ekonomistit odottavat, että RBNZ jättää koron ennalleen 5,50 prosenttiin.

Päätös tulee Uuden-Seelannin talouden vaikeana aikana. Tuoreet tiedot osoittivat, että maan talous vajosi taantumaan ensimmäisellä neljänneksellä, kun inflaatio pysyi korkealla tasolla ja korot nousivat. RBNZ on nostanut korkoja lähellä nollaa pandemian aikana 5,50 prosenttiin.

Siksi koronnostojen lisääminen saattaa viedä maan syvemmälle taantumaan. Mikä tärkeintä, Uuden-Seelannin inflaatio putosi 6,7 prosenttiin ensimmäisellä neljänneksellä.

NZD/USD tekninen analyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että NZD–USD-pari on ollut hitaassa laskutrendissä viime kuukausina. Se on siirtynyt mustalla näkyvän laskevan kanavan välillä. Pari on liikkunut hieman yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Lisäksi MACD on siirtynyt neutraalin pisteen yläpuolelle.

Siksi pari todennäköisesti pysyy tällä alueella ennen RBNZ:n korkopäätöstä. Tärkeimmät katsottavat tuki- ja vastustasot ovat 0,5970 ja 0,6320. Kun siirryt tuen alapuolelle, se putoaa seuraavaan avaintukeen, joka on 0,5900.