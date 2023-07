Zimbabwen dollari on nousussa dollaria vastaan: Näkymät ennen vaaleja

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Zimbabwen dollari on vahvistunut Yhdysvaltain dollaria vastaan viime viikkoina, kun sijoittajat tähtäävät tuleviin parlamenttivaaleihin. USD ja ZWL putosivat 5 425:een, alimmalle tasolle sitten tämän vuoden kesäkuun 13. päivän. Se oli huipussaan yli 7 143:ssa kesäkuussa.

Zimbabwen vaalit edessä

Zimbabwen dollari on ollut yksi huonoimmin tuottavista valuutoista tänä vuonna. Se on pudonnut lähes 100 %, kun huoli taloudesta on pahentunut. Ensinnäkin joidenkin johtavien vientituotteiden hinnat ovat laskeneet tänä vuonna.

Samaan aikaan monet Zimbabwen ihmiset ovat siirtyneet Yhdysvaltain dollarin turvaan nähtyään ZWL:n ostovoiman laskevan rajusti. Tämän seurauksena paikallinen valuutta on ollut kovassa myyntipaineessa dollaripulan kärjistyessä.

Seuraava tärkeä katalysaattori Zimbabwen dollarille ovat tulevat vaalit, jotka on määrä pitää 23. elokuuta. Vakiintunut Emmerson Mnangagwa kilpailee kymmenen muun ehdokkaan kanssa.

Hän kilpailee hallitsevaa ZANU PF -puoluetta vastaan. Pitkäaikainen oppositiojohtaja Nelson Chamisa on hänen suurin vastustajansa. Hän voitti 44 prosenttia viime vaaleissa vuonna 2018 ja nyt hän toivoo, että heikkenevä talous saa enemmän nuoria äänestämään häntä.

Toistaiseksi ei ole olemassa toteuttamiskelpoisia kyselytietoja, vaikka useimmat analyytikot odottavat, että taistelu tulee olemaan tiukka. Monet nuoret voisivat valita Chamisan, koska taloudella menee huonosti. Zimbabwen dollari muuttuu hitaasti arvottomaksi, kun taas sähkökatkot ovat yleistyneet.

Zimbabwen dollarin näkymät

USD ZIM-dollariin

Zimbabwen dollariin on kohdistunut painetta viime vuosina valuutan kysynnän heikkeneessä. Valuutta on heikentynyt, vaikka Hararen osakemarkkinoilla on yksi tämän vuoden parhaista suorituksista. Sen ensisijainen indeksi on noussut yli 800 % tänä vuonna, ylittäen MSCI:n maailmanindeksin.

Markkinoiden vahva kehitys ei ole houkutellut ulkomaisia sijoittajia, jotka pelkäävät valuutan heikkenemistä, valuuttakontrollia ja alhaista likviditeettiä.

Uskon, että nykyinen Zimbabwen dollarin vahvuus ei kestä, etenkään kun vaalit ovat tulossa. Vaikka valuutta voi nousta, jos oppositio voittaa, nämä voitot ovat lyhytaikaisia, koska talouden kääntäminen ei ole helppoa.

Zimbabwessa on edelleen kolminumeroinen inflaatio ja yleinen työttömyysaste on noussut yli 20 prosenttiin. Todellinen luku, alityöllisyys mukaan lukien, on hälyttävän korkeampi kuin viralliset luvut.

Siksi epäilen, että Zimbabwen dollari palaa laskutrendiin ennen tulevia vaaleja, kun pääomapako voimistuu. Jos näin tapahtuu, USD:n ja ZWL:n välinen suhde todennäköisesti testaa uudelleen vuoden 7 143:n korkeimman arvon.