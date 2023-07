USD/CAD-ennuste: BoC-korkopäätös ja Yhdysvaltain inflaatiotietojen esikatselu

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/CAD- valuuttakurssi ajautui alaspäin tiistaina ennen Yhdysvaltain tulevaa inflaatiotietoa ja Kanadan keskuspankin (BoC) korkopäätöstä. Lasku on linjassa Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) kehityksen kanssa, joka on pudonnut 102 dollariin. Se putosi alimmalle tasolle 1,3252, mikä on alhaisempi kuin viime viikon korkein 1,3386.

Yhdysvaltain inflaatio, BoC-päätös

USD/CAD-hintaa muuttavat kaksi tärkeää forex-uutista tämän viikon tapahtumia. Ensinnäkin Yhdysvallat julkaisee kesäkuun kuluttajahintaindeksin (CPI) tiedot keskiviikkona. Reutersin tekemät ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että maan inflaatio jatkoi laskuaan kesäkuussa.

He uskovat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi toukokuun 4 prosentista kesäkuun 3,1 prosenttiin, mikä on alhaisin taso kuukausiin. Perusinflaation, josta ei oteta huomioon elintarvikkeiden ja energian vaihtelevia hintoja, odotetaan laskevan 5,3 prosenttiin.

Nämä luvut tulevat muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat on julkaissut viimeisimmät USA:n non-farm payrolls (NFP) -tiedot. Bureau of Labor Statistics (BLS) osoitti raportissaan, että talous loi yli 209 000 työpaikkaa kesäkuussa. ADP:n aikaisempi raportti paljasti, että Yhdysvallat loi yli 400 000 työpaikkaa.

Ekonomistit hinnoittelevat nyt toista 0,25 prosentin Fedin koronnostoa myöhemmin tässä kuussa. Erillisessä maanantain lausunnossa Fedin Loretta Mester, Mary Daly ja Raphael Bostic sanoivat, että inflaatio on edelleen liian korkea.

Tärkeimmät CAD-uutiset tulee olemaan Kanadan keskuspankin tuleva päätös. Koska Kanadan inflaatio on äärimmäisen sitkeä, ekonomistit odottavat pankin nostavan vielä 0,25 % koron. Se nostaa korot 22 vuoden korkeimmalle 5 prosenttiin tavoitteenaan hidastaa inflaatiota, joka on 3,4 prosenttia. Eräs analyytikko kertoi huomautuksessaan Reutersille :

“Vaikka kesäkuun kokouksen jälkeen julkaistut tiedot viittaavat siihen, että talous on jäähtynyt marginaalilla, yksityiskohdat ovat olleet tasaisesti vahvempia. Odotamme BoC:n nostavan ohjauskoron 25 peruspistettä korkeammalle 5 prosenttiin.”

USD/CAD tekninen analyysi

USD/CAD-kaavio TradingView’lta

USD:n ja CAD:n välinen vaihtokurssi putosi alimmilleen 1,3115:een kesäkuussa. Siitä lähtien se on yrittänyt palautua takaisin, ja se saavutti viime viikolla 1,3382:n. Se on muodostanut vihreällä näkyvän nousevan kanavan ja on nyt alapuolellaan.

Pari on siirtynyt hieman alle 25 jakson ja 50 jakson liukuvan keskiarvon, kun taas MACD on pudonnut neutraalipisteeseen. Siksi on todennäköistä, että pari palautuu takaisin, kun ostajat kohdistavat kanavan yläpuolelle 1,3382:een. Siirtyminen kanavan alareunan alapuolelle mitätöi nousevan näkymän.