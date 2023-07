Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kryptovaluutat ovat liikkuneet sivusuunnassa viimeisen kahden viikon aikana Bitcoinin leijuessa tärkeän 30 000 dollarin tason yläpuolella. Suurin osa altcoineista on myös pysynyt tiukalla alueella volyymien pysyessä jyrkästi pienempänä. Kyseinen hintatoimi voi tarkoittaa kryptoteollisuudessa tyyntä myrskyn edellä.

Pelko ja ahneus -indeksi pysähdyksissä

Copy link to section

Nopea katsaus rahoitusalan keskeisiin mittareihin antaa lisää tietoa markkinoiden tilasta. Tarkkaan seurattu krypton pelko- ja ahneusindeksi on pysynyt neutraalilla 56:n pisteen tasolla. Se oli ahneusvyöhykkeellä muutama viikko sitten.

Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari-indeksi on pudonnut 102 dollariin, kun VIX-indeksi pysyy vakaasti alle 20 dollarissa. Samaan aikaan CNN Moneyn seuraama pelko- ja ahneusindeksi on siirtynyt äärimmäiselle ahneuden alueelle.

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat pysyneet tiukalla alueella, kun sijoittajat arvioivat viimeaikaisia ETF-sovelluksia. Useimmat analyytikot uskovat, että SEC hyväksyy uudet hakemukset yrityksen käyttöönottamien valvontalausekkeiden vuoksi. Tämä on tärkeä lauseke, jonka tarkoituksena on estää markkinoiden manipulointi.

Vaikka SEC on tässä tilanteessa tärkeä taho, sillä ei ole viimeistä sanaa ETF-päätöksistä. Tuomari Yhdysvalloissa voisi antaa tuomion GBTC-rahaston luojan Grayscalen hyväksi. Yhtiö haastoi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) oikeuteen, koska se hylkäsi sen suunnitelman muuttaa GBTC:n ETF-rahastoksi.

Kaiken kaikkiaan spot Bitcoin ETF voisi lisätä Bitcoinin kysyntää, kun kyseiset yritykset lisäävät kolikoita säilytykseensä. Pitkällä aikavälillä analyytikot kyseenalaistavat kuitenkin, onko kolikolle tarpeeksi institutionaalista kysyntää.

Seuraava tärkeä katalysaattori Bitcoinille ja muille kryptovaluutoille tulee olemaan Yhdysvaltain kuluttaja-inflaatiotiedot. Merkki siitä, että inflaatio laskee arvioitua nopeammin, on hyvä asia kryptovaluutoille, koska se vähentää uusien koronnostojen tarvetta.

Chancer-tokenien myynti jatkuu

Copy link to section

Samaan aikaan Chancer, uusi yritys kryptovaluuttateollisuudessa, on kerännyt yli 730 000 dollaria yhdessä vuoden menestyneimmistä tokenmyynneissä. Se on myynyt yli 73 miljoonaa tokenia alle kuukaudessa, mikä osoittaa, että tokenille on suurta kysyntää.

Chancer on yritys, joka pyrkii häiritsemään nopeasti kasvavaa urheiluvedonlyönti- ja ennustealaa. Kehittäjät ovat luomassa vedonlyöntialustaa, joka toimii lohkoketjuteknologialla.

Urheiluvedonlyönnin lisäksi Chancerin käyttäjät voivat luoda omia markkinoita ekosysteemiin. Esimerkiksi kaveriporukka voi luoda omat vedonlyöntimarkkinat ja ansaita rahaa, kun ihmiset asettavat vetonsa.

Toinen ekosysteemin tärkeä piirre on hajauttaminen. Toisin kuin Bwinin ja DraftKingsin kaltaiset yritykset, joita ohjataan keskitetysti, Chancer-tokenien haltijoilla on tehtävänään monia päätöksiä. He osallistuvat myös alustan voittojen jakamiseen.

Onko Chancer hyvä ostos?

Copy link to section

Chancer on alusta, joka mullistaa valtavan toimialan, jonka arvo on miljardeja dollareita. Urheiluvedonlyönnillä ja -ennusteilla on myös miljardeja käyttäjiä ympäri maailmaa. Siksi, jos kehittäjät luovat hyvän alustan, on todennäköistä, että se kasvattaa markkinaosuuttaan lähivuosina.

Markkinoiden tarjoama mahdollisuus tekee Chancerista hyvän sijoituskohteen. Tokeniin sijoittamiseen liittyy kuitenkin myös riskejä, esimerkiksi sääntelyyn liittyviä riskejä, kuten näimme viimeaikaisissa SEC:n käynnistämissä oikeudenkäynneissä Coinbasea ja Binancea vastaan.

Sääntelyyn liittyvien riskien vuoksi on mahdollista, että jotkin amerikkalaiset pörssit eivät uskalla listata tokenia pörsseihinsä. Uskon kuitenkin, että mahdollisuudet ovat toistaiseksi riskejä suuremmat. Aiemmin olemme nähneet joidenkin pienten kryptovaluuttojen, kuten Pepe ja Keke, nousevan voimakkaasti debyyttinsä jälkeen. Siksi sinun tulee osoittaa vain pieni osa varoistasi Chanceriin ja muihin tokeneihin. Voit ostaa Chancerin ennakkomyynnistä täältä.