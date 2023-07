Onko Yes Bankin osakkeen hinta osto ennen neljännesvuosittaista tulosta?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Yes Bankin (NSE: YESBANK) osakekurssi on elpynyt voimakkaasti viime kuukausina sijoittajien ostaessa osakkeen laskua. Osake hyppäsi tällä viikolla 18 ₹:iin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden maaliskuun 3. päivän. Kaiken kaikkiaan intialaisen keskisuuren pankin osakkeet ovat nousseet yli 20 % tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Kyllä Pankin kierto jatkuu

Copy link to section

Kyllä Pankki on toteuttanut käännestrategiaa sen jälkeen, kun yhtiö oli romahduksen partaalla vuonna 2020. Pankki on myynyt myrkyllisimmät velkansa johtavalle pääomasijoitusyhtiölle JC Flowersille.

Myös Yes Bank keräsi lisäpääomaa Carlyle Groupilta ja Adventilta, kahdelta suurimmalta pääomasijoitusyhtiöltä. Kaksi PE-yhtiötä ovat nyt eräitä yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Käännestrategia jatkui viime kuussa, kun Yes Bank ilmoitti keräävänsä 305 miljoonaa dollaria myymällä velkapapereita. Yhtiö aikoo käyttää näitä varoja taseen kohentamiseen ja kasvun jatkamiseen.

Kyllä Pankin palautusstrategian valmistuminen kestää hetken, kuten viimeisimmät tulot osoittivat. Raportti osoitti, että Yes Bankin nettotulos laski viimeisellä neljänneksellä 367,46 miljardista 202,4 miljardiin ₹. Yhtiö syytti heikosta tuloksesta suuremmat lainavaraukset.

Analyytikot ja sijoittajat ovat optimistisempia suuriin intialaisiin pankkeihin verrattuna pieniin yhtiöihin, kuten Yes Bank. Tämä selittää sen, miksi Yes Bank on menestynyt heikommin suurista pankeistaan vastaavista kollegoistaan, kuten ICICI, HDFC ja State Bank of India (SBI).

Kyllä Pankin osakkeet vs. suuret pankit

Tulevaisuudessa YES Bank julkaisee uusimmat tulostiedot 20. heinäkuuta. Sitä ennen painopiste on amerikkalaisissa pankeissa, kuten JP Morgan, Citigroup ja Wells Fargo.

Kyllä Pankin osakekurssiennuste

Copy link to section

TradingView:n YES-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että Yes Bankin osakekurssi on tehnyt vahvan nousutrendin muutaman viime kuukauden aikana. Se on noussut yli 20 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta. Osakkeet ovat muodostaneet vihreällä näkyvän nousevan kanavan.

Osake on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Se on myös siirtynyt vihreällä näkyvän nousevan kanavan yläpuolelle. MACD on ollut vahvassa nousussa tämän vuoden helmikuusta lähtien.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun ostajat tavoittelevat avainvastustasoa 18,50 ₹, joka on maaliskuun korkein kohta. Vaihtoehtoinen skenaario on, että osakkeet putoavat kanavan alapuolelle hintaan 16 ₹.