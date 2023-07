USD/JPY-ennuste: Onko dipin ostaminen turvallista?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/JPY- valuuttakurssi on saavuttamassa huonoimman viikoittaisen kehityksen sitten tammikuun, kun Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) jatkoi laskuaan. Pari on laskenut viimeisen kuuden peräkkäisen päivän aikana ja käy nyt kauppaa alimmalla tasolla sitten 24. toukokuuta. Kaiken kaikkiaan pari on pudonnut yli 4,5 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

DXY-indeksi lipsahtaa

USD/JPY-kurssi jatkoi vetäytymistä Yhdysvaltojen pehmeiden talouslukujen jälkeen. Perjantaina talousluvut paljastivat työmarkkinoiden heikkenevän. Talous lisäsi yli 209 000 työpaikkaa kuukauden aikana, mikä on vähemmän kuin mediaaniarvio 230 000.

Toinen keskiviikkona julkaistu raportti paljasti, että maan inflaatio oli laskevassa trendissä. Kuluttajahintaindeksi (CPI) laski toukokuun 4,1 prosentista kesäkuun 3,0 prosenttiin. Jos tämä trendi jatkuu, se tarkoittaa, että kuluttajahintaindeksi putoaa Fedin 2,0 prosentin tavoitteeseen tulevina kuukausina.

Fedin riskinä on, että Yhdysvaltain inflaatio saattaa laskea alle nollan tämän vuoden alussa. Tällaisen toimenpiteen seurauksena pankki todennäköisesti kumoaa osan viimeaikaisista koronnostoista edistääkseen inflaatiota ja vauhdittaakseen talouskasvua.

Useimmat analyytikot odottavat nyt, että Fed nostaa korkoa 0,25 % tässä kuussa ja sen jälkeen pitkittynyt tauko.

Tulevaisuudessa seuraava tärkeä USD/JPY-hinnan katalysaattori on tämän kuun BoJ:n ja Fedin korkopäätökset. Fed päättää kokouksensa 26. heinäkuuta, minkä jälkeen BoJ:n kokous 28. heinäkuuta.

Epäilen, että BoJ jättää korot ennalleen ja säilyttää hillityn sävyn, koska myös inflaatio maassa on laskussa. ING:n analyytikot sanoivat huomautuksessaan:

“Lyhyesti sanottuna tämä USD/JPY-siirto näyttää olevan yksityisen, ei julkisen sektorin vetämänä (eli ei interventiota), ja jotain 138,25:n kaltaista näyttää USD/JPY:n lähiajan tavoitteelta.”

USD/JPY ennuste

TradingView:n USDJPY-kaavio

USD:n ja jenin välinen vaihtokurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime viikkoina. Se on onnistunut siirtymään vihreällä näkyvän nousevan kanavan alapuolelle. Lisäksi se on siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Mikä tärkeintä, pari on testannut uudelleen tärkeän tukitason 137,80:ssa, korkeimmalla tasolla 8. maaliskuuta. Relative Strength Index (RSI) on siirtynyt lähelle ylimyytyä tasoa. Siksi epäilen, että myynti alkaa maltillisesti ja testaa uudelleen kanavan alapuolta.

