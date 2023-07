Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Pidätkö kaupankäynnistä tai oletko saavuttanut menestystä harjoittamalla tätä taitavaa toimintaa? On mahdollista, että olet käyttänyt paljon aikaa taidon hallitsemiseen.

Mutta ajattele kuinka vaikutusvaltainen alusta, jonka avulla sinusta tulee menestynyt treidaaja voi vaikuttaa treidausmatkaasi. AltSignals on luonut sijoitussignaaleja vuodesta 2017 lähtien, ja tarkkuus on keskimäärin 64 %. Alusta laajenee nyt ja sisältää tekoälyn signaalien laadun parantamiseksi. Tekoälyalustan tehostavan $ASI-tokenin ennakkomyynnistä lähtien sijoittajat ovat ostaneet yli 1,171 miljoonaa dollaria tokeneita.

AltSignalsin ja sen AI-sijoituspalvelun ymmärtäminen

AltSignals on Iso-Britanniassa toimiva sijoitussignaalipalvelu, joka tuottaa laadukkaita sijoitussignaaleja forex-, krypto- ja osakemarkkinoilla. Se on käyttänyt todistettua AltAlgo™-indikaattoria tuottaakseen laatusignaaleja, joiden jäsenmäärä on noussut yli 52 000:een Telegramissa. AltSignals on tuottanut yli 3 782 signaalia, mikä on kerännyt uskomattomat 2,2 miljoonan dollarin tulot.

Sen menestyksen ansiosta AltSignalsin kokeneet ja ammattimaiset treidaajat haluavat hyödyntää tekoälyä. Tämä on uusi alue, josta on tulossa suosittu treidauksen maailmassa. Tekoäly auttaa ennakoivassa analyysissä keräämällä nopeasti tietoja eri lähteistä, jotta kauppiaat voivat tuottaa laadukkaita signaaleja.

AltSignalin AI-kaupankäyntipalvelu ruokkii lohkoketjua, kun yritys lanseeraa uuden alustan nimeltä ActualizeAI. Sinun täytyy liittyä ActualizeAI:n jäseneksi nauttiaksesi sen eduista, mukaan lukien sijoitussignaaleista. Sijoittajat ostavat $ASI:n ja liittyvät tekoälyn joukkoon kaupankäynnissä.

Mitä hyötyä ActualizeAI:hen sijoittamisesta on?

ActualizeAI:hen sijoittaminen tarkoittaa aseman ottamista $ASI:ssa. Tokenin arvonnousun suhteen on suuri potentiaali, sillä se antaa voiman jo onnistuneelle sijoitussignaalipalvelulle. Lohkoketjun myötä AltSignals tulee saataville useammille sijoittajille, joka tarkoittaa sitä, että $ASI:n arvo voi nousta ja tuottaa tuottoa omistajilleen.

Spekulaatioiden lisäksi $ASI tarjoaa arvoa sijoitussignaalien kautta. Se on kuin nojautuisi jättiläisen sotilaisiin, jossa sijoittajat saavat signaaleja pätevältä AltSignals-tiimiltä, jotta he voivat kasvattaa kaupankäynnin tuottoaan. On myös treidausturnauksia ja kilpailuja, joissa jäsenet oppivat, hiovat taitojaan ja saavat palkkion $ASI:lla.

AltSignals haluaa myös tehdä alustastaan käyttäjäohjautuvan. Sijoittajat käyttävät tokeneitaan äänestääkseen hallinnosta ja sanellakseen alustan suunnan. Tulevaisuudessa sijoittajat saavat käyttöönsä tulevia tekoälyllä varustettuja tuotteita ja eksklusiivisia ennakkomyyntejä.

Onko AltSignals hyvä pitkän aikavälin sijoitus

Hyvin harvat hankkeet tekevät leikkauksen, kun harkitaan vaihtoehtoja pitkän aikavälin investoinneille. Eräs kriteeri, jonka mukaan omaisuuserä on pitkäaikaisen omistuksen arvoinen, on ansaintapotentiaali ja kyky tuottaa arvoa vuodesta toiseen.

AltSignalsia tarkasteltaessa projekti on tuottanut arvoa puoli vuosikymmentä. Myös treidausmaailma paranee päivittäin, ja lisää instrumentteja on lisätty. Se tarkoittaa, että AltSignals voi vain parantaa pitkän aikavälin arvon tuottamista.

Edellä mainituista kahdesta syystä AltSignals voisi olla sopiva pitkäaikaiseen sijoitukseen. Arvostetun palvelun, lohkoketjun ja tekoälysovelluksen teho mahdollistaa AltSignalsin kasvun.

Kuinka houkutteleva $ASI on nyt?

Äskettäin lanseeratuilla tokeneilla on suuri potentiaali, ja hinnat nousevat jopa 10 kertaa kuukausien kuluessa julkaisusta. $ASI kuuluu tähän luokkaan, koska sen arvoa ei vielä hyödynnetä.

$ASI:n houkuttelevuutta korostaa myös sen alhainen arvostus. Token on edelleen ennakkomyynnissä, ja hinta on erittäin alhainen. Kryptohinnat nousevat pilviin, kun omaisuus listataan pörsseissä. Siten $ASI voi olla houkutteleva sijoittajille, jotka haluavat kerätä sitä ennen kuin listalle arvo nousee.