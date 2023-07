Stellar Lumens (XLM) -hintaennuste Ripplen XRP-voiton jälkeen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Stellar Lumens nousi korkeimmalle tasolle sitten huhtikuun 2022 Ripple Labsin upean voiton jälkeen yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa. XLM, sen tunnus, hyppäsi ylin 0,20 dollariin, mikä oli paljon korkeampi kuin vuoden alin 0,075 dollaria. Juuri huipussaan kolikko nousi yli 180 % tämän vuoden alimmasta tasosta.

Ripple Labs voittaa yhdysvaltalaisen oikeuden

Stellar on suosittu kryptovaluutta, joka muistuttaa läheisesti Rippleä. Ripplen toinen perustaja muodosti kolikon helpottaakseen maksuja ympäri maailmaa. Nykyään Stellar tunnetaan parhaiten teknologian toimittajana Circlelle, joka loi USD Coinin, maailman toiseksi suurimman vakaan kolikon.

Siksi Stellar lumenin sijoittajat seurasivat SEC vs Ripple -tapausta tiiviisti. Ensinnäkin SEC:n voitto olisi merkinnyt huonoja uutisia Stellarille ja sen ekosysteemille. Suurena toimijana kryptoteollisuudessa on todennäköistä, että SEC olisi käynnistänyt erillisen oikeusjutun yritystä ja sen tekijöitä vastaan.

SEC:n tappion seurauksena yhä useammat finanssipalvelualan yritykset ovat nyt avoimia käyttämään Stellarin teknologiaa maksujen helpottamiseen. Suosituin Stellaria käyttävä yritys nykyään on MoneyGram, maailmanlaajuinen maksupalveluntarjoaja. Muita yrityksiä ovat muun muassa Circle, Coinme, Abra, Anchorage ja Binance.

Stellar pyrkii myös rakentamaan täysin hajautetun ekosysteemin Soroban-projektillaan. Soroban on ruosteeseen perustuva älykkäiden sopimusten alusta, joka on suunniteltu mittakaavaan. Kehittäjät voivat käyttää verkkoa dAppien rakentamiseen todellisten sovellusten kanssa. Haasteena on kuitenkin se, että ekosysteemi ei ole vielä saavuttamassa pitoa kehittäjien keskuudessa.

Toinen Stellar Lumensin katalysaattori on Yhdysvaltojen tuoreet kuluttajainflaatiotiedot. Tiedot osoittivat, että kuluttajainflaatio hidastui kesäkuussa 3,0 prosenttiin. On todennäköistä, että hinnat jatkavat laskuaan tulevina kuukausina.

Stellar Lumenin hintaennuste

Päiväkaavio osoittaa, että XLM-kurssi teki vahvan nousun SEC vs Ripple -voiton jälkeen. Kun se hyppäsi, token nousi tärkeän vastuspisteen yläpuolelle 0,115 dollariin, joka on tämän vuoden huhtikuun korkein taso.

Stellar on hypännyt kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle. Näyttää myös siltä, että se on alkanut muodostaa nousevaa lippua tai viirikuviota. Hintatoimintojen analyysissä tämä kuvio on yleensä yksi suosituimmista merkeistä suuremmasta voitosta.

Siksi, vaikka keskimääräinen palautuminen todennäköisesti tapahtuu, on todennäköistä, että XLM-hinta jatkaa nousuaan tulevina päivinä. Jos näin tapahtuu, se testaa uudelleen tämän viikon huipputason 0,1961 dollaria, mikä on noin 27 % nykyisen tason yläpuolella.