USD/MXN: Peso tekee jotain, mitä se ei ole tehnyt vuosikymmeniin

Meksikon peso on jatkanut loistamistaan tänä vuonna sen suuren paluun jatkuessa. USD/MXN -hinta putosi alimmalle tasolle sitten vuoden 2015, mikä tarkoittaa, että se on pudonnut yli 30 % vuoden 2020 korkeimmasta tasosta. Mikä tärkeintä, peso on noussut viimeisen seitsemän kuukauden aikana ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Meksikon pesoralli jatkuu

Meksikon peso on ollut yksi parhaiten menestyneistä valuutoista tänä vuonna. Vahvuus jatkui tässä kuussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkisti heikkoja työpaikkoja ja inflaatiota. Perjantain tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain talous lisäsi yli 209 000 työpaikkaa kesäkuussa, mikä on vähemmän kuin mediaaniarvio 230 000.

Työllisyysraportti osoitti, että vaikka työmarkkinat ovat vahvat, ne ovat alkaneet pehmetä viime kuukausina. Toinen raportti paljasti, että Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksi (CPI) jatkoi laskuaan viime kuussa.

Kuluttajahintaindeksi laski 3,0 prosenttiin, kun taas haihtuvia elintarvikkeita ja energiatuotteita sisältävä ydinkuluttajahinta laski 4,8 prosenttiin. Siksi mallinnus osoittaa, että pääinflaatio siirtyy Fedin 2,0 prosentin tavoitteeseen joulukuuhun mennessä. Kaikki nämä luvut ovat auttaneet painamaan Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) alle 100 dollarin.

USD/MXN-pari on myös romahtanut Meksikon keskuspankin toimien vuoksi. Banxico on ollut erittäin haukkamainen viime kuukausina. Se aloitti korkojen nousun kesäkuussa 2021, jolloin se nosti korkoja 0,25 prosenttia.

Sen jälkeen pankki on nostanut korkoja 4,25 prosentista nykyiseen 11,25 prosenttiin. Se on jättänyt korot ennalleen tälle tasolle viimeisen kolmen kuukauden aikana peräkkäin, ja analyytikot uskovat, että pankki alkaa laskea niitä myöhemmin tänä vuonna.

Vahva Meksikon peso on auttanut hillitsemään maan inflaatiota. Viime viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että kokonaisinflaatio putosi 5 prosenttiin kesäkuussa.

USD/MXN ennuste

TradingView:n USD/MXN-kaavio

Kuukausikaavio näyttää, että USD:n ja MXN:n välinen kurssi on ollut vahvassa vapaassa pudotuksessa vuodesta 2020 lähtien. Se on nyt laskenut kaikki viimeisen seitsemän kuukauden aikana. Kesäkuussa pari laski tärkeän tukitason alapuolelle 17,44:ssä, alimmalle tasolle heinäkuun 3. päivänä.

USD.MXN-hinta on siirtynyt alle 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on ajautunut alaspäin. Siksi parin pienimmän vastuksen polku on alempi, ja seuraava katsottava taso on 16.