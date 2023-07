Mitä tulee meemikolikoihin, voidaan väittää, että tällä hetkellä hype ympäröi uutta koirapohjaista meemitokenia nimeltä Shiba Memu (SHMU). Meemimanian suosio on muuttunut vuoden aikana, jolloin meemitokenit kuten Pepe, Floki Inu ja Doge Killer ovat olleet suuria hittejä.

Kukaan ei kuitenkaan voi ylpeillä samanlaisella neroudella, jota Shiba Memu kantaa – lohkoketjun ja tekoälyn (AI) integrointi markkinointistrategiansa mahdollisuuksien löytämiseksi. Voiko tämä aiheuttaa sen, että tämä uusi kryptotoken kaataa nykyiset meemialan johtajat kaupungin parhaana koiratokenina?

Sen tokenin ennakkomyynnin räjähdysmäinen luonne viittaa siihen, että sijoittajat voivat olla vakuuttuneita siitä. Tarkista tokenmyynnin edistyminen täältä.

Meemikolikoilla on kukoistavat markkinat

Kryptovaluutta ruokkii tällä hetkellä tervettä annosta nousevaa tunnetta BlackRockin ja useiden muiden Wall Streetin omaisuudenhoitajien markkinoille tuoman optimismin ansiosta. Sääntelyrintama on edelleen harmaa pilvi horisontissa, ja tämä on asia, josta sijoittajat ovatkin jo tietoisia. Tällä hetkellä yleinen mielipide on kuitenkin se, että uusi härkäsykli on tulossa.

Tämän näkemyksen keskellä on se tosiasia, että yksi vuoden suurimmista krypto-trendeistä on ollut meemikolikot. Itse asiassa meemimarkkinat, jotka olivat käytännössä arvoltaan tason 0 dollaria vuonna 2020, on nyt kukoistava 20 miljardin dollarin ala – jossa on tilaa vieläkin enemmän.

Maailmanlaajuisesti tekoäly mullistaa kaiken, kun Googlen ja Microsoftin kaltaiset teknologiajätit panostavat suurella panoksella potentiaalistaan herättää entistä enemmän kiinnostusta paitsi valtavirran alalla, myös kaikkialla kryptovaluutoissa.

Shiba Memu pyrkii viemään tämän tilan uudelle tasolle ainutlaatuisella lähestymistavallaan, joka yhdistää tekoälyn ja lohkoketjun. Sen rakentama markkinoinnin voimanpesä on näennäisesti erilainen kuin mikään muu kryptossa aiemmin nähty.

Mikä on Shiba Memu?

Shiba Menu on uusi krypto ja meemitoken, joka perustuu tekoälyyn, jota perojektin whitepaper-julkaisu kuvaileekin teknologiaksi, joka antaa alustalle 100:n eri markkinointitoimiston älyn. Lyhyesti sanottuna Shiba Memu on luomassa omavaraista markkinointikonetta, joka hyödyntää lohkoketjua ja tekoälyä tarjotakseen viraalinomaista näkyvyyttä alkuperäiselle SHMU-tokenilleen.

Se on strategia, joka voi hyödyttää kolikon arvoa ja saada Shiba Memun kilpailijat alas siinä vaiheessa, kun siitä tulee yksi meemiprojekteista, jolla on potentiaalia olla pitkän aikavälin investointi.

Shiba Memun ainutlaatuinen lähestymistapa

Ajattele kryptoverkkoa, joka pystyy laatimaan omat PR:nsa ja toimittamaan itsensä sala-ampujan kaltaisella tarkkuudella maailmalle sosiaalisessa mediassa ja muilla foorumeilla. Sitä tämä uusi meemikolikko lupaa.

Toisin kuin kilpailevat meemikolikot, jotka hyötyvät lyhyen aikavälin hype-jaksoista, Shiba Memu tähtää pitkäaikaiseen vetovoimaan. Selvityksen mukaan koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) ominaisuudet pysyisivät pelin kärjessä. Sen verkkosivuilla olevien tietojen mukaan tähän sisältyy sen markkinointistrategioiden uudistaminen ja yhteisöltä saadun palautteen sisällyttäminen tekoälyn hallintapaneelin kautta.

Interaktiivisen lähestymistavan ansiosta SHMU-haltijat ansaitsevat myös tokeneita aina, kun tekoälyllä toimiva järjestelmä hyväksyy jonkin heidän parannusehdotuksistaan.

Mikä on Shiba Memun ennakkomyyntihinta?

Shiba Memun ennakkomyynti on 8 viikon avoin tapahtuma, jossa myydään 85 % yhden miljardin SHMU-tokenin kokonaistarjonnasta. Äskettäin käynnistetty token-myynti on valloittanut alan, ja varhaiset sijoittajat ovat saaneet alle viikossa yli 25 miljoonaa tokenia yli 478 000 dollarin arvosta.

Sijoittajilla, jotka haluavat asemoitua nyt osallistumalla ennakkomyyntiin, on mahdollisuus ostaa SHMU:ta valtavilla alennuksilla. Toisin kuin muut ennakkomyyntitapahtumat, joissa hinnat nousevat jokaisen vaiheen jälkeen, Shiba Memun hinta nousee päivittäin klo 18.00 GMT.

Tällä hetkellä SHMU:n hinta on 0,0127 dollaria, ja se kaksinkertaistuu joka päivä ilmoitettuna aikana ennakkomyynnissä, kunnes se saavuttaa 0,0244 dollarin. Päivittäinen korotus on kiinteä 0,000225 dollaria.

Huomaa, että voit ostaa SHMU:ia ETH-, BNB-, USDT- ja BUSD- kolikoiden avulla.

Voiko Shiba Memu ylittää nykyiset meemitoken-johtajat?

Jos markkinaolosuhteet ovat yhdenmukaiset ja kryptomeemien menestys jatkuu Shiba Memun mahdollisesti alan määrittävien markkinointistrategioiden keskellä, on mahdollista, että SHMU nousee kovaa vauhtia. Voiko se ylittää Pepen, Shiba Inun ja Dogecoinin kaltaiset? Kyllä.

Unelma skenaario on se, jos SHMU:n arvo nousee pilviin, kun token listautuu pörsseihin 8 viikon ennakkomyynin päätyttyä.

Toinen sysäys voisi olla Shiba Memu AI -kojelaudan kehittäminen ja toimittaminen – se nähdään markkinointistrategian keskeisenä liikkeellepanevana tekijänä. Etenemissuunnitelman mukaan SHMU:n pitäisi listautua ensimmäisissä suurissa pörsseissään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, kun taas odotettu tekoäly-hallintapaneeli julkaistaan vuoden 2024 alussa.

Sijoittajien on ehkä kuitenkin otettava huomioon se, että krypto on edelleen suurelta osin spekulatiivista ja monet tekijät voivat muuttaa markkinaolosuhteita ja pyyhkiä pois voitot hyvin nopeaan. Älykkyys sijoittajana on ominaisuus, jota ei voi tarpeeksi korostaa.

Löydät lisää Shiba Memu -tokenista heidän esittely- ja ennakkomyyntisivultaan.