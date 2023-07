Euro Stoxx 50 -indeksi on avainkurssin alapuolella sijoittajien hermostuessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Euro Stoxx 50 -indeksi ei ole mennyt minnekään huhtikuun jälkeen, koska huoli Euroopan taloudesta jatkuu. Euroopan suurimpia pörssiyhtiöitä seuraavan indeksin kauppa oli maanantaina 4 355 euroa, mikä on muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman 4 415 euron.

Euroopan toipuminen hiipuu

Euro Stoxx 50 -indeksi on menestynyt hyvin tänä vuonna. Se on noussut ennätyslukemiin, kun paikalliset ja ulkomaiset sijoittajat lisäsivät näkyvyyttään Euroopan markkinoilla. Tämä tapahtui, kun Euroopan maat, kuten Saksa ja Ranska, reagoivat hyvin energiamarkkinoilla.

Viime aikoina on kuitenkin nähtävissä merkkejä Euroopan talouden hidastumisesta. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Saksa on ajautunut taantumaan valmistustoiminnan hidastuessa. Teollisuuden PMI on pysynyt alle 50:ssä viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Myöskään muilla Euroopan mailla ei mene hyvin. Eurostatin tiedot osoittivat, että euroalue joutui taantumaan ensimmäisellä neljänneksellä. Ranskan talouskasvu oli lähes nollaa neljänneksen aikana.

Myös joukkovelkakirjamarkkinat ovat merkki heikentymisestä. Ero 2- ja 10-vuoden joukkolainojen tuottojen välillä Saksassa on pudonnut alimmalle tasolle yli kolmeen vuosikymmeneen. Historiallisesti käänteinen tuottokäyrä on yksi tarkimmista taantuman indikaattoreista.

Samaan aikaan sijoittajat ovat hermostuneita Euro Stoxx 50 -indeksistä. Optiomarkkinoiden tiedot osoittavat, että sijoittajat ostavat myyntioptioita markkinoilta. Myyntioptio on strategia, joka tarjoaa vakuutuksen hintojen laskua vastaan.

Yksi positiivisimmista asioista Euroopassa on euron nousu. EUR/USD -pari on hypännyt korkeimmalle tasolle sitten maaliskuun, kuten kirjoitin täällä . Tämä ralli johtuu pääasiassa Yhdysvaltain dollarin laskusta.

Tänä vuonna parhaiten menestyneet Stoxx 50 -indeksin osatekijät ovat Philips, Inditex, CRH, Adidas, Infineon, SAP ja Hermes. Ainoat jäljessä olevat indeksissä ovat Vovovia, TotalEnergies, AB InBev, BASF ja Kone.

Euro Stoxx 50 ennuste

Stoxx 50 -indeksi löysi vahvan vastuksen 4 414 eurolla tänä vuonna. Se ei ole onnistunut nousemaan tämän tason yläpuolelle tämän vuoden huhtikuusta lähtien. Indeksi on myös muodostanut nousevan kolmion kuvion.

Se on myös hypännyt yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon ja Ichimoku-pilven. Siksi kolmiokuvion vuoksi on todennäköistä, että indeksissä on nousujohteinen. Tämä näkemys vahvistuu, jos hinta liikkuu 4 414 euron vastustason yläpuolelle.