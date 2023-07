Onko CAC 40 -indeksi osto Euroopan ja Kiinan taantuman keskellä?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

CAC 40 -indeksi on heikentynyt, kun huoli Kiinan taloudesta jatkui. Indeksi laski maanantaina 7 285 euroon, mikä on alhaisempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 7 583 euroa. Tämä hinta on ~30 % korkeampi kuin viime vuoden alin taso.

Kiinan huolet jatkuvat

CAC 40 -indeksi aloitti vuoden hyvin, ja se nousi kesäkuussa kaikkien aikojen korkeimmalle 7 583 euroon. Tämä ralli johtui kasvavista toiveista Euroopan talouden nopeasta elpymisestä tänä vuonna. Se nousi myös huimasti sen jälkeen, kun Kiina avasi uudelleen taloutensa viime vuoden Covid-19-sulkujen jälkeen.

Viimeaikaiset tiedot kuitenkin osoittavat, että näiden kahden talouden levottomuus on horjumassa. Eurostatin mukaan Euroopan talous supistui ensimmäisellä neljänneksellä tehdasteollisuuden horjuessa. Erilliset korkean taajuuden tiedot osoittavat, että alueen teollisuuden PMI on tänä vuonna pysynyt alle 50:n.

Myös Kiina, joka on johtava markkina-alue useille CAC 40 -indeksin osatekijöille, on hidastunut. Kuten täällä kirjoitin , Tilastokeskuksen julkaisemat tiedot osoittivat, että maan talous kasvoi 6,3 % toisella vuosineljänneksellä. Vähittäiskauppa kasvoi vähitellen samalla kun nuorisotyöttömyysaste hyppäsi ennätysten korkeimmalle tasolle.

Kiina on tärkeä markkina-alue ranskalaisille yrityksille, kuten Kering, Richmont, Hermes ja LVMH. Kaikki nämä yritykset tienaavat suurimman osan rahoistaan maassa nopeasti kasvavan keskiluokan ansiosta.

Cartierin ja Van Cleef & Arpelsin emoyhtiö Richemont sanoi, että sen Kiinan liiketoiminta menestyi hyvin toisella vuosineljänneksellä. Osake kuitenkin putosi yli 10 % maanantaina sen jälkeen, kun yhtiö varoitti hidastumisesta Yhdysvalloissa. Myös muut luksustuoteyritykset, kuten Hermes, Kering ja LVMH, romahtivat.

Suurin osa CAC 40 -indeksistä on noussut tänä vuonna. Tämän vuoden parhaiten menestyneet valitsijaryhmässä ovat STMicroelectronics, Hermes, LVMH, Saint Gorban, Stellantis ja L’Oreal. Ainoat jäljessä olevat indeksissä ovat Teleperformance, TotalEnergies, Eurofins ja Worldline.

CAC 40 indeksin ennuste

TradingView:n CAC-kaavio

Päiväkaavio osoittaa, että CAC-indeksi on ollut yleisesti laskevassa trendissä tämän vuoden toukokuusta lähtien. Se on muodostanut laskevan kanavan, joka näkyy mustana. Hinta on hieman putoavan kanavan yläreunan alapuolella. Se on vahvistumassa 50 päivän ja 25 päivän liukuvalla keskiarvolla, kun taas stokastinen oskillaattori liikkui hieman yliostetun tason alapuolella.

Siksi indeksin pitkän aikavälin näkymät ovat nousujohteiset. Mutta lähitulevaisuudessa se todennäköisesti laskee ja testaa uudelleen kanavan alapuolen noin 7 000 euroon.