Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) sanoo, että tilaajamäärän kasvu ylitti odotukset valtavasti toisella neljänneksellä. Sen osakkeet ovat edelleen 5,0 % alhaalla pidennetyssä kaupankäynnissä.

Osake vastaa ensisijaisesti Street-arvioiden ujossa esitettyihin tuloohjeisiin.

Netflix ennustaa 8,52 miljardin dollarin liikevaihtoa kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailun vuoksi analyytikot olivat 8,66 miljardia dollaria. Silti Alex Kantrowitz Big Technologysta sanoi CNBC:n ” Closing Bell ” -ohjelmassa:

Netflixin tarina on se, että se tekee oikeanlaisia liiketoimia yrityksenä ollakseen olemassa ja menestyäkseen tässä taloudessa. Heillä oli neljä korkeinta yksittäistä päivää rekisteröitymistä [salasanan jakamisen] jälkeen. Se on ollut heille valtavaa.

Tulosrintamalla suoratoistojätti näkee 3,52 dollaria osakkeelta kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on parempi kuin odotettu 3,23 dollaria osakkeelta.

Netflix lisäsi äskettäin päättyneellä vuosineljänneksellä huimat 5,9 miljoonaa tilaajaa. Asiantuntijat olivat ennustaneet vain 1,82 miljoonaa lisäystä. Kantrowitzin mukaan:

20 % uusista ilmoittautumisista tulee mainostason kautta. He saavat siitä kasvua, näemme heidän rahallistavan sen. Se on toinen lisätulolähde Netflixille.

Joukkomedian behemoti kertoi, että sen mainoksilla tuettu taso on kerännyt tähän mennessä yli 5,0 miljoonaa tilaajaa. Se vahvisti myös suunnitelmat laajentaa maksullinen jakaminen muihin maihin sen jälkeen, kun se on menestynyt jo yli 100 maassa.

Vielä tärkeämpää on, että kalifornialainen yritys sanoi lisäävänsä saman määrän maksullisia verkkotilaajia kuluvalla vuosineljänneksellä kuin toisella vuosineljänneksellä. Vuodesta tähän päivään mennessä Netflixin osakkeet ovat nousseet yli 50 prosenttia.

Osakkeenomistajille tänään lähettämässään kirjeessä Netflix piti toisen vuosineljänneksen vahvuutta mainostason ja salasanan jakamisen ansiosta. Kantrowitz lisäsi:

Annan Netflixin johdolle paljon kunniaa. Yrityksenä he ovat toteuttaneet pelikirjan täydellisesti sen suhteen, mitä heidän piti tehdä, missä he olivat ja minne heidän piti päästä.

Nasdaq-listattu yritys nosti myös koko vuoden vapaan kassavirran näkymänsä 5,0 miljardiin dollariin, koska se odottaa kuluttavansa vähemmän sisältöön vuonna 2023 – osittain siksi, että Hollywood on parhaillaan lakossa.

He ovat paljon paremmassa asemassa, koska heillä on mukava valikoima ulkomaisia ohjelmia ja elokuvia. Tosi-tv:tä on paljon. He voivat menestyä niillä, kun taas muut kilpailijat keksivät, mitä laittavat sivustoonsa.