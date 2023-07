Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Tekoälystä (AI) on tullut yksi tämän vuoden suurimmista kasvavista toimialoista. Sen on määrä mullistaa keskeisiä talouden aloja, kuten musiikkia, sisältöä ja työtä. Tämän seurauksena monet suuret yritykset ovat julkaisseet tekoälysuunnitelmansa.

Apple julkaisee Apple GPT:n

Copy link to section

Microsoft on investoinut voimakkaasti ChatGPT:hen ja tarjoaa nyt tekoälytyökaluja vähittäis- ja yritysasiakkaille. Kuten kollegani kirjoitti täällä aiemmin, yritys julkaisi tuotteidensa hinnoittelun tällä viikolla. Elon Musk on käynnistänyt xAI-yrityksen, joka pyrkii investoimaan alaan.

Sama pätee sellaisiin yrityksiin, kuten Meta Platformsiin, Baiduun ja IBM:ään. Nyt Applen sanotaan työskentelevän oman AI-työkalunsa parissa, koska se pyrkii kilpailemaan alan pioneerien, kuten Microsoftin ja Googlen, kanssa. Bloombergin mukaan Apple on rakentanut oman kielimallinsa ja julkaissut Apple GPT:n sisäisesti.

On epäselvää, tuleeko Applen tuote mullistamaan jo olemassa olevia alustoja, jotka ovat saaneet paalupaikan alalla. ChatGPT:tä käyttävät nyt miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Samoin Alphabet’s Bard -tuotteen määrä on kasvussa.

Applella on kuitenkin etu. Ensinnäkin sillä on suuri käyttäjäkunta maailmanlaajuisesti. Sen käyttäjämäärä on kasvanut yli 2 miljardiin ihmiseen. Apple tunnetaan myös järjestelmällisistä tuotelanseerauksistaan, joten historiallisesti yritys lanseeraa tuotteita ensimmäisenä teknologia-alalla.

AltSignals-tokenien myynti jatkuu

Copy link to section

Samaan aikaan kryptosijoittajat ostavat AltSignalsia, uutta kryptovaluuttaa tekoälyavaruudessa. AltSignals on yritys, joka pyrkii häiritsemään finanssipalvelualaa edistyneillä tekoälymalleilla.

Toisin kuin monet muut projektit, AltSignals on jo kannattava yritys, jolla on tuhansia käyttäjiä ympäri maailmaa. Alustan nykyinen versio perustuu perinteisiin teknisiin analyysimalleihin, kuten liukuvat keskiarvot ja MACD.

Vaikka nämä mallit toimivat hyvin ja tarjoavat vahvaa tuottoa, kehittäjät uskovat, että tekoälyn sisällyttäminen alustaan tuottaa enemmän voittoa. Uusi versio sisältää sellaisia teknologioita, kuten luonnollisen kielen käsittelyn (NLP), koneoppimisen ja ennakoivan mallinnuksen.

Tämän seurauksena tuhannet sijoittajat ovat kohdentaneet pääomaa kyseiseen token-myyntiin. Tiedot osoittavat, että myynnin toinen vaihe on kerännyt sijoittajilta yli 1,1 miljoonaa dollaria. Nykyisen vaiheen tavoitteena on kerätä 2,2 miljoonaa dollaria.

Tämän jälkeen kehittäjät nostavat kunkin ASI-tokenin hintaa 12,05 % seuraavassa vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen ja toisen vaiheen ostajat näkevät automaattisesti tokeneidensa arvon nousevan. Voit ostaa AltSignals-tokeneita täältä.

AltSignals johtaa tekoälyaaltoa

Copy link to section

Yksi tärkeimmistä syistä sijoittaa AltSignalsiin on se, että tekoälyvarat voivat hyvin tänä vuonna. Nvidia, joka tarjoaa grafiikkasuorituksia tekoälyteollisuudelle, on saavuttanut yli yhden biljoonan dollarin markkina-arvon. Microsoftin osakkeet ovat nousseet ennätyskorkealle ja analyytikot uskovat, että nousua on tiedossa lisää.

Sama tapahtuu kryptoteollisuudessa, jossa useimmat tekoälytokenitt, kuten SingularityNET ja Fetch AI, ovat hypänneet yli 500 % tänä vuonna. Mikä tärkeintä, AltSignals on alalla, joka kasvaa nopeasti. Sen odotetaan nousevan yli 2 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä. Siksi AltSignalsin kaltaiset pioneerit ovat hyvillä sijoilla johtaakseen kyseistä kasvua.