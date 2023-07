IAG:n osakkeen hinta on tienhaarassa ennen toisen neljänneksen tulosta

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

International Consolidated Airlines Groupin (LON: IAG) osakekurssi on liikkunut sivuttain muutaman viime viikon aikana, vaikka siviili-ilmailuala toipuu. Osake makaa ~160:ssa, mikä on alempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 174,20.

Yhdysvaltain lentoyhtiöiden tulot

Useimmat kansainväliset lentoyhtiöt ovat julkaisseet vahvoja taloudellisia tuloksia viime kuukausina. Viime viikolla Delta Air Lines julkaisi rohkaisevia tuloksia, joita auttoi sen vahva transatlanttinen segmentti. Sen liikevaihto kasvoi yli 14,6 miljardiin dollariin toisella vuosineljänneksellä, mikä teki yli 1,8 miljardin dollarin voiton. Kuten kirjoitimme täällä , johto vihjasi, että yrityksellä oli voimakkaita etukäteisvarauksia.

Samoin American Airlines Group sanoi, että sen liikevaihto oli yli 13,7 miljardia dollaria Q2:ssa, kun taas sen osakekohtainen tulos hyppäsi 1,59 dollariin. Yritys mainitsi kotimaisen ja kansainvälisen liiketoimintansa vahvuuden.

Muut kansainväliset lentoyhtiöt, kuten Qantas, Cathay Pacific ja Emirates, ovat julkaisseet vahvoja taloudellisia tuloksia. Samaan aikaan IATA uskoo, että lentoyhtiöiden tulot kasvavat yli 800 miljardiin dollariin tänä vuonna, ja monet yritykset toimivat pandemiaa edeltävän tason yläpuolella. Susquehannan analyytikot sanoivat huomautuksessaan:

“Näemme vuoden 2024 lentoyhtiöiden normalisoituneempana toimintaympäristönä, vaikka lähitulevaisuudessa talouden laskusuhdanteen ja lentokoneiden toimitusten viivästymisen riski kasvaa.”

Siksi uskon, että myös IAG julkaisee vahvat tulokset 29. heinäkuuta. Tämä johtuu siitä, että IAG:lla on paljon yhtäläisyyksiä Deltan ja American kaltaisten yritysten kanssa. Ensinnäkin sen British Airways -brändi ansaitsee suurimman osan rahoistaan transatlanttisella divisioonalla.

Kaukoliikenteen lisäksi IAG:lla on merkittävä markkinaosuus kotimaisessa ja alueellisessa teollisuudessa. Se tekee tämän muiden liiketoimintojensa kautta, kuten Aer Lingus, Iberia ja Vueling. Analyytikot odottavat AIG:n liikevoittoa edeltävien erien olevan yli 829 miljoonaa euroa.

IAG:n osakekurssiennuste

TradingView:n IAG-kaavio

Viimeisin ennusteeni IAG:n osakekurssista oli oikea. Ennustin tuolloin, että osakkeissa olisi laskeva murto nousevan kiilakuvion vuoksi. Osake perääntyi ja saavutti alimman arvon 153,10 p.

Päiväkaaviossa osake on siirtynyt nousevan kiilakuvion alapuolen alapuolelle. Se on myös pudonnut alle 50 jakson liukuvan keskiarvon. Negative Volume Index (NVI) on noussut ja on liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Siksi osakkeen näkymät ovat neutraalit, ja niissä on laskeva harha nousevan kiilakuvion vuoksi. Jos näin tapahtuu, seuraavaksi katsottava taso on psykologinen piste 145p. Tämän kaupan stop-loss on 162 p.