Litecoinin hintaennuste: Futuurien avoin korko nousee ennen puolittumista

Litecoin on valokeilassa lähipäivinä, kun sijoittajat odottavat elokuulle suunniteltua puolittumistapahtumaa. Kolikon kauppahinta oli torstaina 93 dollaria, koska avoin kiinnostus keskeisissä pörsseissä pysyi korkealla tasolla.

Litecoinin puolittumislaskenta

Puolittaminen on ainutlaatuinen ominaisuus proof of work (PoW) kryptovaluutoissa, kuten Bitcoin ja Bitcoin Cash. Se on ominaisuus, joka vähentää lohkopalkkioita hidastaen kolikon toimitusta.

Litecoin, joka on Bitcoinin kova haarukka, tapahtuu 3. elokuuta tänä vuonna, kun lohkon korkeus siirtyy 2,52 miljoonaan. Nykyinen korkeus on 2,512 miljoonaa.

Litecoin puolittuu neljän vuoden välein, ja useimmissa tapauksissa kolikoilla on taipumus pärjätä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tämä selittää osittain, miksi LTC-kolikon hinta on ollut yleisessä nousutrendissä viime vuoden heinäkuusta lähtien.

Litecoinilla on joitain tärkeitä ominaisuuksia ennen tätä puolittumista. Sen hash-nopeus ja louhintavaikeus ovat nousseet ennätyskorkeaksi, jälkimmäisen ollessa 26,6.

Samaan aikaan CoinGlassin keräämät tiedot osoittavat, että sen avoin kiinnostus futuurimarkkinoita kohtaan on noussut yli 520 miljoonaan dollariin, mikä on muutaman pisteen alle viime viikon huipputason 614 miljoonan dollarin. Tämä tarkoittaa, että tämä avoin korko leijuu lähellä korkeinta tasoa sitten marraskuun 2021, kuten alla näkyy.

Avoin korko on keskeinen piirre futuurimarkkinoilla, koska se näyttää markkinaosapuolten hallussa olevien futuurisopimusten kokonaismäärän kaupankäyntipäivän lopussa. Sitä käytetään markkinoiden tunnelman ja markkinoiden vahvuuden määrittämiseen.

Litecoinin hinnan ennuste

Päiväkaavio osoittaa, että LTC-hinta on pyyhkinyt osan viime viikon voitoista, kun ilmapiiri markkinoilla muuttuu. Se on pudonnut viime viikon korkeimmasta 116,14 dollarista nykyiseen 93 dollariin. Tämä lasku osuu samaan aikaan Bitcoinin siirtymisen kanssa alle 30 000 dollarin tuen.

Litecoinia tukee 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Se on myös muodostanut pienen vasarakuvion. Siksi on todennäköistä, että hinta toipuu lähipäivinä, kun lähtölaskenta puolittumistapahtumaan jatkuu. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava avaintaso on 105,75 dollaria, korkein taso 16. helmikuuta.

