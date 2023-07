Shiba Memu: tekoäly-krypto, jota kannattaa seurata vuonna 2023 ja sen jälkeen

Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Sanotaan, että suuret mahdollisuudet eivät koskaan koputa ovelle kahdesti. Olipa se kuinka totta tahansa, Shiba Memu voi olla yksi parhaista meemikryptoista vuonna 2023 ja sen jälkeen. Unohda paljon hypeä osakseen saaneet meemitokenit, jotka nousevat hurjaan ja sitten laskevat yhtä rajusti. Shiba Memulta löytyy hyötyä ja meemitilassa menestymiseen vaadittavaa tehoa. Mutta mitä kaikkea tässä meemitokeneissa on, jonka suosio nousi rajusti ennakkomyyntinsä aikana päiviä sitten ja keräten yli 994 000 dollaria?

Mikä Shiba Memu on ja miten se toimii?

Copy link to section

Shiba Memu mainittaessa tuo se luonnollisesti mieleen muistoja edeltäjästään Shiba Inusta. Shiba-koirarotua käytetään yleisesti teemana tai symbolina meemikryptoille, kuten Shiba Inulle ja Dogecoinille. Ja sitä Shiba Memu onkin – meemikrypto.

Shiba Memu pyrkii olemaan huippukoira ikäistensä joukossa. Se erottuu siitä, että se on itseään ylläpitävä meemikrypto, joka käyttää tekoälyä asioiden hoitamiseen. Kuten ehkä jo tiedätkin, tekoälystä on tulossa suosituin työkalu, joka saavuttaa enemmän vähemmällä vaivalla. Se voi mukauttaa viestejään, louhia tietoja ennakoivaa analyysiä varten sekä käsitellä ja muuntaa tietoja käyttökelpoisiin muotoihin.

Tekoälyä käyttämällä Shiba Memu markkinoi itseään, surffailee Internetissä luovimman mainonnan aikaansaamiseksi ja toimittaa räätälöityjä viestejä. Se voi luoda PR-toimintaa ympärilleen ja siten luoda meemihypeä ympärilleen. Shiba Memun tiimi uskoo, että projekti voi tehdä yli 100:n markkinointitoimiston työn yhteensä. Kaikki nämä ovat mahdollisia, koska Shiba Memu ei koskaan nuku ja toimii kellon ympäri. Sellaisenaan hankkeen potentiaali on korkea tekoälyn tehon ansiosta.

Shiba Memussa on myös tekoälykojelauta. Käyttäjät voivat tarkastella uusimpia markkinointikampanjoita, kysyä tekoälyrobotilta kysymyksiä kojelaudan kautta ja antaa palautetta ja ehdotuksia. Ohjelmisto voi myös tehdä tunneanalyysiä ennustaakseen tulevaa markkinaliikettä räätälöityä markkinointia varten.

Shiba Memun ennuste vuosina 2023 ja 2024

Copy link to section

Olemme kaikki nähneet hype-vetoisten kryptovaluuttojen voiman. DOGE ja Shiba ovat jo vanhoja tuttuja, jotka ovat ylittäneet odotukset, ainakin positiivisten uutisten suhteen. Molemmista kryptovaluutoista on tullut valtavirtaa, ja ne ovat löytäneet hyväksynnän treidaajissa. Esimerkiksi PEPE nousi vuoden aikana useilla prosenttiosuuksilla.

Shiba Memun etuna on se, että se on tekoälykäyttöinen ja sillä on apuohjelma meemitekijän lisäksi. Käyttäjille siitä on hyötyä kyselyjen ja ajantasaisten vastausten saamisessa. Lisäksi tekoäly mahdollistaa myös panostamisen ja ansaitsemisen likviditeettipoolin kautta.

Yllä olevien tekijöiden vuoksi sen ennuste on valtava. Vuosi 2023 on kuitenkin liian aikaista hinnan nousun suhteen, sillä tokenin listautuminen suurissa keskitetyissä pörsseissä alkaa vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Tällöin token nappaa likviditeettiä monilta käyttäjiltä ja sijoittajilta, jolloin hinta voi nousta pilviin. Tästä eteenpäin konservatiivinen ennuste on nelinumeroinen hinnannousu vuonna 2024. Mutta odotahan! Voisiko nyt kuitenkin olla oikea aika sijoittaa Shiba Memuun?

Shiba Memu hintadynamiikka: Kannattaako nyt ostaa?

Copy link to section

Vaikka Shiba Memu on vasta ennakkomyynnissä, sen hinta on aina korkeampi. Kryptovaluutan hinta nousee joka päivä klo 18 GMT. Ennakkomyynti päättyy kahdeksan viikon kuluttua.

Kahdeksan viikon ennakkomyyntijakson aikana varhaiset ostajat pääsevät käsiksi Shiba Memuun siinä vaiheessa, kun sen hinta on vielä alhainen. Ennakkomyynti alkoi 0,011125 dollarista ja sen arvo on tällä hetkellä 0,014500 dollarissa. Kahdeksan viikon lopussa SHMU:n hinta on 0,0244 dollaria.

Vaikka ennustamme mahdollisesta hinnannoususta vuonna 2024, tokenin ostaminen varhaisessa ennakkomyyntivaiheessa kannattaa. Hinta on alhainen, ja haltijat voivatkin vain odottaa, kun tokenin arvo tulee nousemaan sen ennakkomyynnissä ja kun se listataan vuonna 2024.