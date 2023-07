DAX-indeksi pysähtyy, kun SAP:n osakekurssi laskee: tärkeimmät tulot edessä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Saksan osakkeet vetäytyivät perjantaina, kun markkinaosapuolet keskittyivät meneillään olevaan yritysten tulossesonkiin. DAX- indeksi, joka seuraa Saksan 40 suurinta yritystä, laski 50 peruspistettä. Tämä teki siitä yhden heikoimmin menestyneistä Euroopan indekseistä.

SAP:n osakekurssi laskee

Suurin jäljessä DAX-indeksissä oli Saksan suurin teknologiayritys SAP. Sen osakkeet putosivat yli 4 % Saksassa, kun taas amerikkalaisen ADR putosi 6 % torstaina.

SAP:n osakkeet laskivat yhtiön julkistettua heikot neljännesvuositulokset ja alentamalla tulevaa ohjeistustaan. Sen liikevaihto oli 7,55 miljardia euroa toisella vuosineljänneksellä, mitä auttoi pilviratkaisujen voimakas käyttöönotto.

SAP päätti alentaa ohjeistustaan vuodelle 2022. Se arvioi pilviliikevaihdon olevan 14–14,2 miljardia euroa. Se oli pienempi kuin aikaisempi ohjeistus 14–14,4 miljardia euroa.

SAP ei ole ainoa teknologiayritys, joka on alentanut eteenpäin suuntautuvaa ohjeistustaan osoittaen, että yritykset ovat varovaisia kulutuksensa suhteen. Kuten kirjoitin täällä , Infosys, jättiläinen intialainen ulkoistaja, alensi ohjeistustaan vuodelle.

Muut DAX-indeksin kärjessä olleet olivat Bayer, Sartorius, Deutsche Post, Symrise ja Deutsche Telekom. Nämä tappiot tasoittivat Zalandon, Deutsche Bankin, Munich Re:n, BMW:n ja Commerzbankin vahvat tulokset.

DAX-indeksin seuraava katalysaattori on amerikkalaisten ja saksalaisten yritysten tulevat yritysten tulot. Eräitä tärkeimpiä äänestäjiä, jotka julkaisevat tulokset ensi viikolla, ovat muun muassa Deutsche Boerse, Deutsche Bank, MTU Aero ja Volkswagen. Se reagoi myös uusimpiin suuriin teknisiin tuloksiin, kuten Microsoft ja Google.

DAX-indeksiennuste

Saksan DAX 40 -indeksi on liikkunut sivuttain muutaman viime viikon aikana. Tässä artikkelissa kirjoitin, että indeksi on löytänyt vahvan vastuksen 16 347 eurossa, joka on tämän vuoden korkein kohta. Sitä tukevat edelleen 50 päivän ja 100 päivän liukuvat keskiarvot, mikä on myönteinen merkki

Siksi indeksin näkymät ovat toistaiseksi neutraalit. Lisää nousua vahvistetaan, jos se ylittää vastustason 16 347 €:ssa. Liikkuminen alle 50 päivän liukuvan keskiarvon osoittaa, että karhut ovat voittaneet.