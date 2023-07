Benson on Invezzin uutistoimittaja, joka käsittelee uutisia, haastatteluja ja markkina-analyysejä. Hän teki ensimmäisen sijoituksensa osakkeisiin vuonna 2008 ja on… lue lisää

Dogecoin (DOGE) on edelleen yksi parhaista meemikolikoista tänä päivänä Teslan toimitusjohtajan ja Twitterin omistajan, Elon Muskin, suuren yhteisön ja huippujulkkisfanien ansiosta. Mutta kun kolikot, kuten Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) ja Floki Inu (FLOKI), lisäävät meemikolikoiden houkuttelevuutta sijoittajille, haaste kärkipaikasta kuumenee edelleen.

Tapaamiseen liittyy Shiba Memu, projekti, joka pyrkii erottumaan muista mahdollisista DOGE-tappajista ainutlaatuisella lähestymistavalla meemimerkkeihin. Lue lisää Shiba Memusta tässä Dogecoin-hintaennusteessa.

DOGE koki Scooby Doo -pumpun

Dogecoinilla, joka julkaistiin vuonna 2013 alkuperäisenä koira-aiheisena meemikolikona, on yksi intohimoisimmista kryptoyhteisöistä. Tämä vitsistä alkanut token on tällä hetkellä 10:n parhaan kryptovaluutan joukossa markkina-arvolla mitattuna, ja se nousi äskettäin yli 5 %, kun Teslan toimitusjohtaja Elon Musk twiittasi altcoinista kertaalleen.

Muskin twiitit Dogecoinista ovat historiallisesti herättäneet treidaajissa reaktioita, ja DOGE:n hinta ja siihen liittyvät tokenit, kuten SHIB, heijastavat tätä liikettä. Näin näytti olevan, kun DOGE nousi kaikkien aikojen korkeimmalle hintansa yli 0,73 dollariin toukokuussa 2021. Tällä kertaa härät kohtasivat vastustusta yli 0,07 dollaria. Välittömät nousutavoitteet voivat kuitenkin olla yli 0,1 dollaria – todennäköisemmin, jos markkinat kääntyvät korkeammalle myötätuulen, kuten selkeän sääntelyn ja käyttöönoton, keskellä.

Erityisesti Twitterillä on edelleen Dogecoin maksuvaihtoehtona alustalla (lähdekoodi, joka viittasi Bitcoiniin, on sittemmin poistettu). Pitääkö DOGE jatkossakin kiinni meemikolikon kruunustaan satunnaisten Muskilta tulevien piikkien avulla? Vai voiko Shiba Memu kääntää sen?

Mikä on Shiba Memu?

Mitä meemikolikoihin tulee, Shiba Memu aikoo hyödyntää tekoälyä ja lohkoketjuteknologiaa rakentaakseen vallankumouksellisen, omavaraisen markkinoinnin voimanpesän.

Projektin tekoälyn kojelauta saa virtansa SHMU:sta, Ethereum-lohkoketjun ERC-20-tunnuksesta. Tiedotteen mukaan tokenien kokonaistarjonta on miljardi SHMU:ta, josta 85 % on asetettu ennakkomyyntiin, koska projekti pyrkii kokoamaan yhteen vahvan yhteisön.

Sijoittajille on hyvä huomioida, että Shiba Memu -tokenien myynti kestää 8 viikkoa. Muuten sen hinta tulee nousemaan joka päivä klo 18.00 GMT. Se tarkoittaa lyhyttä ikkunaa, jossa kiinnostuneet ostajat voivat monipuolistaa salkkujaan SHMU:n avulla.

Vieraile Shiba Memun verkkosivustolla, jos haluat ostaa SHMU:n. (Huomaa, että voit ostaa tokenin ainoastaan viralliselta ennakkomyyntisivulta).

Onko Shiba Memu ainutlaatuinen muihin meemitokeneihin verrattuna?

Tekoälyteknologian integrointi meemikolikkoon on mainostettu olevan mahdollisesti pelin muuttaja Shiba Memulle. Vaikka uusi tekoälypohjainen projekti onkin meemikeskeinen, se ei vaadi ihmisvetoisia markkinointiponnisteluja ja hypetystä kryptosijoittajien maailmassa. Sen sijaan se on suunniteltu tuomaan meemiin markkinoinnin loistoa.

Meemikolikon markkinointivoiman ytimessä on sen tekoälyllä toimiva kojelauta.

Sen selvityksen mukaan tällä hetkellä kehitteillä oleva tokenin AI-kojelauta tunnistaa omat markkinointistrategiansa, kirjoittaa PR-viestejä ja markkinoi itseään eri sosiaalisten verkostojen ja foorumien kautta. Järjestelmän odotetaan tulevan käyttöön vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se tarjoaa erittäin innovatiivisen alustan, josta kaikki käyttäjät voivat käyttää Shiba Memun markkinointistrategioita.

Tekoälyn kojelauta hyödyntää luonnollisen kielen käsittelyä, ennakoivaa analytiikkaa ja personointia auttaakseen käyttäjiä pysymään Shiba Memun ajan tasalla.

Käyttäjät voivat myös olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa verkon yli, muodostaa yhteyden ja jakaa reaaliaikaisia markkinapäivityksiä. He voivat myös antaa palautetta ja jopa jakaa ehdotuksia SHMU:n käyttöönoton edistämiseksi.

Onko mahdollista ansaita enemmän Shiba Memu-tokeneita ennakkomyynnin jälkeen?

Likviditeetin tarjoaminen Shiba Memu -poolille on yksi tavoista ansaita enemmän SHMU:a.

Saatavilla on myös rahakkeiden panostus, kun taas sijoittajat löytävät todennäköisesti mahdollisuuden ansaita SHMU:ta, kun heidän ehdotuksensa hyväksytään, mikä on houkutteleva lisäys uuden meemitokenin mukana tulevaan sijoitusmahdollisuuteen.

Shiba Memun hintaennuste

Hinnan suhteen on vaikea sanoa, kuinka tarkasti SHMU pärjää seuraavan vuoden tai kahden vuoden aikana. Koska hinnat nousevat koko ennakkomyynnissä ja meemikolikkomarkkinat ovat edelleen vahva sektori, on mahdollista, että hinta voi olla huomattavasti korkeampi kuin 0,0244 dollaria, joka on asetettu lopulliseksi rahakkeen myyntiarvoksi. Mikä voisi auttaa SHMU-hintaa vuosina 2024-2025?

Markkinointikoneisto, joka ei koskaan nuku, voi olla se tekijä, joka saa Shiba Memun hinnan jatkamaan nousuaan, kun token julkaistaan suurissa pörsseissä vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Auttaa todennäköisesti myös integraatio johtavien dAppien ja alustojen kanssa vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtuu SHMU:n hyödyllisyyden ja käyttöönoton lisääntymisestä.

Valtava kiinnostus ennakkomyyntiin, joka on kerännyt yli 1,04 miljoonaa dollaria alle kolmessa viikossa, voi myös olla mahdollinen indikaattori lisäkysynnästä tiellä. Tässä tapauksessa yli yksi dollarin SHMU vuonna 2024 on mahdollista ja tavoitteet välillä 5–10 dollaria voivat olla pöydällä vuoteen 2025 asti.

Vaikka Shiba Memun kannalta on myönteinen asia, on tärkeää huomata, että kehitys on vielä varhaisessa iässä ja että hinnat eivät voi nousta pilviin ennakkomyynnissä. Myös muut markkinatekijät voivat vaikuttaa mahdolliseen suorituskykyyn, kun rahakkeita listataan pörsseissä.

Voit oppia lisää Shiba Memusta täältä.