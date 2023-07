Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/IDR -kurssi liikkui sivuttain maanantaina, kun sijoittajat odottivat Federal Reserven ja Indonesian keskuspankin (BOI) tulevia korkopäätöksiä. Parin kauppa käy 15 021:ssä, mikä oli korkeampi kuin viime viikon alin 14 904.

Fedin ja Indonesian keskuspankin erot

Indonesian rupia vetäytyi hieman, kun kauppiaat valmistautuvat Fedin ja Indonesian keskuspankin väliseen eroon. BoI päättää kokouksensa tiistaiaamuna. Analyytikot uskovat, että pankki päättää pitää korot ennallaan.

He odottavat nimenomaan koron pysyvän 5,75 prosentissa ja talletuskoron 5,0 prosentissa ja lainakoron 6,50 prosentissa. Mikä tärkeintä, on todennäköistä, että pankki ilmoittaa laskevansa korkoja myöhemmin tänä vuonna.

Viimeaikaiset luvut osoittavat, että Indonesian talous on hidastumassa. Kuten täällä kirjoitin, maan vienti ja tuonti laskivat kesäkuussa kysynnän hidastuessa. Samaan aikaan Indonesian inflaatio putosi 3,5 prosenttiin. On myös huolia siitä, että maa voi kokea kuivuuden El Ninon muotoutuessa.

Toisaalta Federal Reserven odotetaan nostavan korkoja, kun se sisältää rahapoliittisen kokouksensa keskiviikkona. Taloustieteilijät odottavat pankin nostavan 0,25 prosenttia ja nostavan korkoja korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2001.

Mikä tärkeintä, on mahdollista, että pankki ilmoittaa vaellussyklin päättymisestä, koska inflaatio on hidastunut ja talous on hidastumassa. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että vähittäismyynti, asumisen aloitukset ja rakennusluvat laskivat kesäkuussa.

USD/IDR tekninen analyysi

USD/IDR-kaavio TradingView’lta

Yhdysvaltain dollarin ja Indonesian rupian välinen kurssi on ajautunut ylöspäin muutaman viime päivän aikana. 4H-kaaviossa pari on muodostanut laskevan lipun kuvion, joka näkyy oranssina. Se on siirtynyt hieman alle 50 jakson ja 25 jakson liukuvan keskiarvon. Pari on myös pudonnut avainresistanssitason alapuolelle 15 061:een, joka on korkein piste 20. heinäkuuta.

Siksi USD:n ja IDR:n välinen vaihtokurssi tulee todennäköisesti laskemaan, kun myyjät tavoittelevat seuraavan avaintuen 14 907:ään. Siirtyminen resistanssin yläpuolelle 15 061:ssä mitätöi laskevan näkymän.

