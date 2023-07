Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Tekoälyn (AI) kultakuume kerää voimia päivä päivältä, kun yhä useammat yritykset ja yrittäjät hyppäävät mukaan. Uusimmat osallistujat ovat Elon Muskin äskettäin lanseeraama xAI, jonka päätavoitteena on ymmärtää maailmankaikkeuden todellinen luonne, sekä Meta Platformsin (NASDAQ: FB) Llama 2.

AltSignals, yritys, joka on tunnettu sijoitus-signaalien tarjoamisesta, työskentelee myös tekoälyn lohkoketjupohjaisen alustan parissa tehostaakseen sijoitus-signaalien luomista.

Tekoäly-yritykset Yhdysvalloissa suostuvat toteuttamaan suojatoimia

Paineet tekoälyä koskevien säännösten tiukentamiseen ovat lisääntyneet teknologian ympärillä olevan hypetyksen seurauksena. Yleisesti ajatellaan, että jos tekoälyä ei valvota, se vaikuttaisi kielteisesti ihmisten elämään.

Useat maakunnat ja alueet työskentelevät parhaillaan tekoälysäännösten parissa valvoakseen kasvavia tekoälymarkkinoita. Euroopan unionin tärkein lainsäädäntöelin hyväksyi äskettäin EU:n tekoälylain, joka on ensimmäinen kattava tekoälyä koskeva asetus ympäri maailmaa.

Yhdysvalloissa, jossa suurimmalla osalla johtavista tekoälyyrityksistä on kotipaikka, seitsemän yritystä on sopinut ottavansa käyttöön suojatoimia teknologian aiheuttamien riskien hallitsemiseksi. Valkoisen talon mukaan seitsemän parasta tekoälyyritystä on sitoutunut hallitsemaan tekoälyyn liittyviä riskejä. Tämä edellyttää tekoälyn turvallisuuden arviointia ja näiden arviointien tulosten julkaisemista.

Yrityksiä ovat muun muassa Amazon (NASDAQ: AMZN), Anthropic, Googlen Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), Inflection, Meta, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) ja OpenAI. Asiasta ilmoittivat yritysten johtajat yhdessä Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa.

Siirto tapahtuu useiden tekniikan kykyjä koskevien varoitusten jälkeen.

Yhdysvaltain Valkoinen talo vaatii tekoälymääräyksiä

Pelkoja väärän tiedon leviämisestä on herättänyt yritysten nopea tekoälytyökalujen kehitys, erityisesti ennen vuoden 2024 Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Perjantain puheenvuorossaan presidentti Joe Biden sanoi, että heidän “on oltava selkeitä silmiä ja valppaita uhkista, joita nousevat esiin nousevista teknologioista, jotka voivat aiheuttaa – ei tarvitse, mutta voivat aiheuttaa – demokratiallemme ja arvoillemme”.

Metan globaalien asioiden johtajan, Sir Nick Cleggin, mukaan tekoälyä koskeva hype “on kulkenut jonkin verran teknologiaa edellä”.

Mitä seitsemän tekoäly-yritystä suostuivat tekemään?

Valkoisen talon seitsemän yrityksen allekirjoittama sopimus edellyttää, että tekoälyjärjestelmät käyvät läpi sisäisen ja ulkoisen asiantuntijan turvallisuustestauksen ennen niiden julkaisua, vesileimojen avulla ihmiset tunnistavat tekoälyllä tuotetun sisällön, paljastetaan tekoälyn vahvuudet ja heikkoudet sekä tutkitaan tekoälytyökalujen aiheuttama vaara.

Valkoinen talo lisäsi, että tarkoituksena on, että ihmiset pystyvät kertomaan helposti, milloin verkkosisältö on tekoälyn tuottamaa. Presidentti sanoi, että heillä on vakava vastuu ja heidän on saatava se oikein.

Mitä vaikutuksia sopimuksella on AltSignalsiin?

No, vaikka AltSignals ei ollutkaan sopimuksen allekirjoittaneiden seitsemän yrityksen joukossa, kaikki tekoälyn käyttöön vaikuttavat lait vaikuttavat ehdottomasti sen tekoälyn ekosysteemiin. Aluksi heidän on varmistettava, että tekoälyalusta noudattaa kaikkia voimassa olevia säännöksiä.

Nykyisellään AltSingals on kuitenkin toiminut yli viisi vuotta, eikä sillä ole ollut minkäänlaista törmäystä sääntelijöiden kanssa ympäri maailmaa, mikä on loistava ehdotus sijoittajille, jotka haluavat ostaa sen uuden ASI-kryptovaluutan.