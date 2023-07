Kaakaon hintojen nousu jatkuu Mondelezin ja Hersheyn voittojen noustessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kaakaon hinnat nousevat jyrkästi ja ovat usean vuosikymmenen huipulla, kun huoli tarjonnan ja kysynnän dynamiikasta jatkui. Hinnat olivat korkeimmillaan 3 420 dollarissa tässä kuussa, mikä nosti vuoden nousun yli 33 prosenttiin.

Tarjontavaje jatkuu

Maataloussektori valmistautuu vaikeaan vuoteen ilmastonmuutoksen jatkuessa. Euroopassa on käynnissä suuri helleaalto, kun El Nino -ilmiö on käynnissä. Tämän seurauksena jotkin maataloustuotteet, kuten kaakao ja appelsiinimehut, ovat nousseet korkeimmalle tasolle vuosiin.

Kaakaon hinta on noussut jyrkästi kysynnän kasvun ja tarjonnan vähenemisen vuoksi. Suklaan kysyntä on kasvanut, kun maailma on avautunut uudelleen Covid-19-sulkemisesta. Tämä kysyntä todennäköisesti jatkaa kasvuaan maailman väestön kasvaessa.

Toisaalta tarjonta on huolestuttavaa, koska monet johtavat toimittajat näkevät tuotannon olevan alhainen, kuten kirjoitin täällä . Analyytikot uskovat, että maailma näkee jälleen vuoden tarjonnan alijäämän. Kansainvälisen kaakaojärjestön (ICO) tuore tutkimus osoitti, että alijäämä nousee yli 142 000 tonniin.

Suurin syy tähän on, että Norsunluurannikolla on ollut kosteita olosuhteita ja tulvia, jotka ovat johtaneet mädäntymiseen ja sairauksiin. Tämä on tärkeää, koska Norsunluurannikko on suurin kaakaon tuottaja 40 prosentin markkinaosuudellaan.

Kaakaon hinnannousu vaikuttaa suklaayhtiöihin, kuten Mondelez ja Hershey. Vaikka näiden yritysten on määrä nostaa hintoja, on todennäköistä, että useammat ihmiset jäävät poissa suklaapatukoista.

On syytä huomata, että nämä yritykset ovat edelleen erittäin kannattavia. Mondelezin liikevaihto kasvoi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen 7,7 miljardista dollarista 9,16 miljardiin dollariin vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Sen voitot nousivat 855 miljoonasta dollarista yli 2 miljardiin dollariin. Samoin Hersheyn liikevaihto kasvoi 2,6 miljardista dollarista 2,98 miljardiin dollariin, kun taas sen voitto nousi 587 miljoonaan dollariin.

Kaakaon hintaennuste

TradingView:n kaakaokaavio

Päiväkaavio osoittaa, että kaakaon hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Tätä rallia ovat tukeneet 50 päivän liukuvat keskiarvot, mikä osoittaa, että ostajat hallitsevat.

Relative Strength Index (RSI) liikkui hieman yliostetun tason alapuolella. Lisäksi MACD-osoitin on siirtynyt neutraalipisteen yläpuolelle. Siksi on mahdollista, että kaakao jatkaa nousuaan tulevina kuukausina. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 3 500 dollaria.

