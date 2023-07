Varo rahapolitiikan viivettä, sillä kryptomarkkinat hyräilevät optimismin keskellä koronnostojen lakkaamisesta

Dan on Invezzin tietoanalyytikko, joka yhdistää kvantitatiiviset taidot ja makrotalouden taustan laatien analyyseja useista talouteen liittyvistä aiheista. Hän työskenteli… lue lisää

Viime kuussa oli ensimmäinen kerta maaliskuun 2022 jälkeen, kun Federal Reserve ei nostanut korkoja, vaan Jerome Powell päätti pysähtyä ja katsoa, miten asiat ravistuvat.

Vaikka keskiviikon kokouksessa vaellus jatkuu 25 bps:n kasvulla, jonka ennustetaan lähes varmasti kaikkialla markkinoilla (Fed-futuurien antamat kertoimet antavat 99 prosentin todennäköisyyden olla tarkka), optimismi tunnelin päässä olevan valon lähestyessä kasvaa.

Talouden edelleen jyllää, välttää sitkeästi 18 kuukautta uhkaavalta näyttänyt taantuma ja inflaatio putoaa aina 3 %:iin, monet julistavat, että vaikeat ajat ovat ohi ja haluttu “pehmeä lasku” voidaan kuitenkin saavuttaa.

Tämän myötä krypton ralli jatkuu, he väittävät, ja suuri makroeste on lopulta syrjäytetty. Mutta on olemassa muutamia kohtia, joiden pitäisi olla varovaisia nykyisessä ympäristössä, joita hahmotellaan tässä.

Onko inflaatiotaistelu ohi?

Kuluttajahintaindeksin putoaessa 3 prosenttiin olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa USA:n yleisinflaatio on jokseenkin uskomatonta alhaisempi kuin Japanissa.

Tästä kuluttajahintaindeksin romahtamisesta huolimatta asiat eivät välttämättä ole niin ruusuisia kuin miltä ne näyttävät. Ydinnumero, joka poistaa haihtuvat tuotteet, kuten ruoan ja energian, ja jota Federal Reserve käyttää tyypillisesti enemmän mittarina, on ollut paljon tahmeampi. Alla oleva kaavio osoittaa tämän osoittaen, että vaikka otsikkoluku on pudonnut 690 bps 9,9 prosentista 3 prosenttiin viimeisen vuoden aikana, ydinluku on pudonnut vain 110 bps samassa ajassa ja on edelleen jyrkät 4,8 prosenttia.

Toiseksi inflaation hidastuminen kertoo dramaattisesta laskusta osittain, koska mittari mitataan 12 kuukauden perusteella. Inflaatio aikoi aina laskea tässä kuussa – ja tulee laskemaan vielä parin seuraavan kuukauden aikana – koska viime kesänä laskeutui kuumat kuluttajahintaindeksit, jotka nyt putoavat indeksistä, kun tämä 3 %:n vuosiluku on noteerattu.

Siksi on noudatettava varovaisuutta. Inflaatio on ehdottomasti laskemassa ja paljon nopeammin kuin melkein kukaan olisi ennustanut kuusi tai yhdeksän kuukautta sitten, mutta se ei ehkä laske niin nopeasti kuin otsikkoluvut antaisivat uskoa.

Se, että inflaatio oli ennakoitavissa dramaattisesti tälle kuukaudelle, voidaan osoittaa peruuttamalla fed Fund -koron implisiittiset kertoimet futuurimarkkinoilta ja vertaamalla näitä kertoimia siihen, mitä markkinat välittivät ennen 3 prosentin inflaatiolukua. Itse asiassa markkinat odottavat tällä hetkellä korkeampia hintoja kuin kuukausi sitten.

Fedin puheenjohtaja Jerome Powell on sanonut niin paljon. Viime kuun kokouksessa hän vakuutti markkinoille, että “melkein kaikki” Fedin päättäjät “olettavat, että korkoja on aiheellista nostaa vielä jonkin verran vuoden loppuun mennessä.”

Ensisijainen “huolenaihe” on vilkkaat työmarkkinat, jotka ovat edelleen erittäin kireät. Palkat jatkavat nousuaan, ja työttömyysaste on 3,6 prosenttia, mikä on alhaisimmillaan sitten 1960-luvun.

Vaikka tämä kaikki on hyviä uutisia, se tarjoaa myös varoituksen. Olisi mahtavaa paeta viimeisen kahdeksantoista kuukauden inflaatiokriisistä ja hellittämättömistä koronnostoista ilman, että työmarkkinoilla olisi edes pientä antaumusta. Powell sanoi tämän itse viime kuussa ja huomautti, että “työvoiman kysyntä ylittää edelleen huomattavasti käytettävissä olevien työntekijöiden tarjonnan”.

1970-luku saattaa olla hallinnon mielessä. Vaikka nykyinen ilmasto on monella tapaa ainutlaatuinen, lähin vertailumme voi olla 1970-luku, jolloin maailma koki viimeksi tämän mittakaavan inflaation. Tuon vuosikymmenen aikana inflaation uskottiin lyötyvän kolmesti, mutta sen kiihtyessä aggressiivisemmin. Korot jouduttiin nostamaan tukahduttavaan 20 prosenttiin, kun inflaatio juurtui talouteen.

Tämä ei taas tarkoita sitä, että 70-luvun tilanne toistuisi, mutta se osoittaa, mitä vaaroja voisi olla, jos Fed nostaisi jalkansa jarrulta liian aikaisin – jotain Powell on vannonut koko ajan, ettei hän anna tapahtua.

Tuotot ja krypto

Toinen markkinoiden nykytilannetta ympäröivä varoitus on usein viitattu tuottokäyrä. Yksi taantuman indikaattoreista, sen tarkkuus vuosien aikana on ollut huomattava, vaikka sen hyödyllisyydestä herääkin keskustelua, kun otetaan huomioon vaihtelevat ajanjaksot käyrän ensimmäisen käänteisyyden ja taantuman välillä.

On ollut aikoja, jolloin käyrä on kääntynyt hetkeksi ylösalaisin eikä taantumaa ole tapahtunut. Viimeksi tämä tapahtui, kun erittäin nopea inversio tapahtui elokuussa 2019. Sitä ennen käyrä kääntyi myös lyhyesti ylösalaisin, kun Venäjä teki defaultin vuonna 1998, mutta taantumaa ei taaskaan tullut (Fed laski nopeasti korkoja).

Kuitenkin viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana aina, kun käyrä on kääntynyt ylösalaisin yli kuuden kuukauden ajan, taantuma on seurannut joka ikinen kerta. Inversion ja laman saapumisen välinen aika vaihteli 12 ja 18 kuukauden välillä. Nykyään tuottokäyrä siirtyy 13. inversiokuukautensa. Lisäksi inversiotaso on syvin sitten vuoden 1981.

Mitä tulee siihen, mitä kaikki nämä varoitukset tarkoittavat kryptotoiminnalle, se on varmasti varoitus markkinoiden lisääntyvän tunteen edessä.

Kääntöpuolella on myös vastakohtia, jotka voivat viitata rallin jatkumiseen. Niin intuitiiviselta kuin se kuulostaakin, riskivarat eivät aina putoa taantuman aikana (meillä ei ole historiaa kryptokäytöstä taantuman aikana, koska Bitcoin lanseerattiin vasta GFC:n jälkeen). Usein ne kaatuvat laman aikana sen sijaan, että ne kaatuvat ennen sitä.

Otetaan vuosi 1989, jolloin tuottokäyrä kääntyi tammikuussa, ennen kuin taantuma iski 18 kuukautta myöhemmin. Osakkeet kasvoivat 27 % vuonna 1989, laskivat 6 % vuonna 1990 ja hyppäsivät 26 % vuonna 1991 (taantuma päättyi virallisesti kesäkuussa 1991).

Kuten aina, menneisyys ei kerro tulevaisuudesta. Tämä pätee erityisesti krypton tapauksessa, joka ei ole vielä edes kokenut taantumaa ja löysi tiukan rahapolitiikan käsitteen ensimmäistä kertaa lyhyen olemassaolonsa aikana viime vuonna.

Siitä huolimatta, että omaisuusluokan kaupankäynti on toistaiseksi jäänyt riskispektriin, makroympäristö on edelleen avainasemassa. Vilkaisu siihen, kuinka Bitcoin on käynyt kauppaa suhteessa tuottoon alla, osoittaa tämän (Bitcoinin kuvaaminen kahden vuoden tuoton käänteisellä akselilla).

Ilmasto on tänään epäilemättä kirkkaampi kuin aiemmin tänä vuonna. Kuitenkin, kun termit, kuten “meemikolikon”, alkavat jälleen palata kiertoon, on tärkeää olla valppaana ja ymmärtää, että epävarmuus on edelleen äärimmäistä, ja varoa markkinoiden pääsemistä itsestään edellä.

Huolimatta siitä, mihin suuntaan sitä heilauttaa, talouden tärkein vipu eli korko on yli 5 %, vaikka viime vuosikymmen on ollut lähellä nollaa. Rahapolitiikka toimii tunnetusti viiveellä, ja vielä korkealla pohjainflaatiolla, raskailla palkkapaineilla ja syvästi käänteisellä tuottokäyrällä kulmaa ei välttämättä vielä käännetä. Aika näyttää, mutta varovaisuus saattaa olla pelin nimi.

