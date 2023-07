Compoundin COMP-merkki nousee, kun futuurien avoin korko hyppää

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Compoundin COMP-tokenin hinta ajautui ylöspäin tällä viikolla, kun verkon kokonaisarvo lukittu (TVL) ekosysteemissä ajautui ylöspäin. Token nousi 70 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten maanantain. Se oli yli 16 prosenttia korkeampi tämän viikon alimmasta tasosta.

Yhdistetty avoin korko nousee

Copy link to section

Yhdiste on hajautettu lainananto (DeFi) -protokolla, jonka avulla ihmiset voivat lainata ja lainata rahaa. Se on merkittävä alusta, jonka kokonaisarvo on lukittu yli 1,7 miljoonalle ETH:lle, mikä vastaa yli 3 miljardia dollaria. Tämä tekee siitä maailman seitsemänneksi suurimman DeFi-protokollan.

COMP-hinta nousi, kun tokenin avoin korko jatkoi nousuaan. Coinglassin kokoamat tiedot osoittavat, että avoin korko hyppäsi yli 170 miljoonaan dollariin heinäkuun 16. päivänä Ripple vs SEC -tapauksen tuloksen jälkeen.

Vaikka avoin korko on viime aikoina vetäytynyt, se on edelleen korkeimmalla tasolla yli vuoteen. Keskiviikkona korko nousi yli 122 miljoonaan dollariin. Suurin osa tästä kiinnostuksesta tulee Binancelta, Bybitiltä, OKX:ltä ja Krakenilta.

Avoin korko on tärkeä luku futuurimarkkinoilla, joka osoittaa osallistujien hallussa olevien futuurisopimusten määrän, joita ei ole selvitetty. Korkeampi avoin korkoluku nähdään positiivisena asiana rahoitusomaisuuden kannalta.

Samaan aikaan viimeisen 24 tunnin aikana vaihdettujen COMP-tokenien määrä on hypännyt yli 115 %. CoinMarketCapin mukaan volyymi oli yli 220 miljoonaa dollaria. Binancella on edelleen suurin markkinaosuus tässä, ja sitä seuraavat Coinbase, KuCoin ja Kraken.

Fedin päätös edessä

Copy link to section

Muita kryptovaluuttoja, jotka ovat menestyneet hyvin viimeisen 24 tunnin aikana, ovat Theta Network, Maker’s MKR, Dogecoin ja Trust Wallet Token. Kaikki heistä ovat nähneet korkeamman avoimen korkoluvun futuurimarkkinoilla.

Seuraava avainkatalysaattori COMP:lle ja muille kryptovaluutoille on Federal Reserven tuleva korkopäätös. Kuten kirjoitin täällä , analyytikot uskovat, että Fed nostaa korkoja 0,25%. Jos näin tapahtuu, pankki nostaa nämä korot korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2001.

Positiivista on se, että useimmat analyytikot uskovat, että pankki antaa signaalin, että tämä on viimeinen koronnosto tänä vuonna. Inflaatio on pudonnut 3,0 prosenttiin samalla kun työmarkkinat ovat alkaneet pehmetä. Fed:n mustasukkainen ääni on myönteinen asia Compoundille ja muille kryptovaluutoille.