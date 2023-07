Worldcoinin (WLD) markkina-arvo ylittää 255 miljoonan dollarin päivää julkaisun jälkeen: näin voit ostaa sen tänään

Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Kun Worldcoin (WLD) -tunnus lanseerattiin kaksi päivää sitten, koko kryptovaluuttamaailma syttyi tuleen ja kryptopörssit asettuivat listalle uuden kryptovaluutan.

Token nousi huimat 70 % minuuttia sen julkaisun jälkeen, vaikka härkätrendi on sittemmin haihtunut. Suurin syy WLD:n hinnan hidastumiseen voi johtua Ethereumin perustajan Vitalik Buterinin esittämistä huolenaiheista keskittämisestä ja yksityisyydestä. Huolenaiheena on myös se, että kryptovaluutalla on yhteyksiä FTX:n Sam Bankman-Friediin ja Three Arrows Capitaliin.

Sijoittajat, mukaan lukien riskipääomaryhmät Andreessen Horowitz ja Khosla Ventures, Internet-yrittäjä Reid Hoffman ja Sam Bankman-Fried, käyttivät Worldcoin-projektiin noin 250 miljoonaa dollaria.

Mistä ostaa Worldcoin juuri nyt

Kannattaako Worldcoin (WLD) ostaa?

Huolimatta lukuisten kryptogurujen, kuten Vitalik Buterinin, esittämistä huolenaiheista, Worldcoin (WLD) tarjoaa jännittävän mahdollisuuden kryptosijoittajille, varsinkin kun se liittyy tekoälyteknologiaan, josta puhutaan tällä hetkellä kaupungissa.

Välittömästi lanseerauksensa jälkeen Worldcoin (WLD) token nousi jopa 3,58 dollariin, minkä jälkeen se putosi 1,92 dollariin yössä ennen kuin palautui nykyiseen hintaan.

Yön hintojen lasku johtui kryptoyhteisön levottomuudesta projektin suhteen, jossa käytetään Orbs-nimistä laitteistoa henkilöiden tunnistamiseen ja heidän olevan ihmisiä skannaamalla heidän iiriksiään. Vaikka kyky todentaa henkilö tällä tavalla on olennainen osa uutta digitaalista taloutta aikakaudella, jolloin tekoäly on integroitunut yhteiskuntaan, on olemassa huolta henkilökohtaisen yksityisyyden ja turvallisuuden loukkaamisesta.

Miksi Worldcoinista puhutaan niin paljon?

Worldcoin tekee otsikoita keinoälyn käytöstä yksilöiden tunnistamiseen skannaamalla heidän silmiään.

Tunnus on myös yhteydessä Sam Altmaniin, OpenAI:n toimitusjohtajaan, joka on nyt erittäin suositun tekoälyllä toimivan ChatGPT-chatbotin takana oleva yritys.

Worldcoin väittää olevansa “yksityisyyttä säilyttävä digitaalinen identiteetti” -protokolla, joka perustuu Ethereum L2 -ratkaisuun Optimism (OP). Sen avulla käyttäjät voivat saada WorldID-tunnuksen Orb-biometrisen vahvistuksen ja kryptovaluutan kautta, jonka nimi on WLD.

Worldcoin airdrop: yksityiskohdat

Worldcoin lanseerattiin maanantaina 43 miljoonalla tokenilla yli 2 miljoonalle rekisteröityjälle.

WLD-tunnuksella oli 10 miljardin alkuperäinen tarjonta, josta 75 % osoitettiin yhteisölle, 9,8 % jaettiin kehitystiimille ja 13,5 % annettiin Tools for Humanityn sijoittajille.

Vahvistettiin, että yli 2 miljoonalle varhaiselle yhteisön jäsenelle annettiin pääsy yli 43 miljoonaan WLD-tunnukseen. Yli 90 000 osoitetta on oikeutettu Worldcoin-airdroppiin, joista useimmat saavat kukin noin 25 WLD-tunnusta lohkoketjututkimusyhtiön 0xScopen mukaan.

Miten Sam Altman liittyy Worldcoiniin?

Worldcoin kryptovaluuttaprojektin on perustanut Sam Altman yhdessä Alex Blanian kanssa.

