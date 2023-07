Standard Chartered osakekurssianalyysi: skenaariot ennen tulosta

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Standard Chartered (LON: STAN) osakekurssi on menestynyt hyvin tämän vuoden maaliskuun pohjan jälkeen. Osake on noussut yli 22 % ja on nyt makaamassa korkeimmillaan maaliskuussa, kun painopiste siirtyy tuleviin neljännesvuosituloksiin.

Stanchard Chartered -tulojen esikatselu

Stanchart, johtava kaupallinen, institutionaalinen ja vähittäispankkiryhmä, on edistynyt viime kuukausina. Muiden brittipankkien tavoin yhtiö ei juurikaan vaikuttanut Yhdysvalloissa maaliskuussa tapahtuneeseen alueelliseen pankkikriisiin.

Pankki on menestynyt hyvin, koska se on vahvasti läsnä Aasiassa, alueella, joka elpyy Eurooppaa nopeammin. Sitä ovat auttaneet myös Englannin keskuspankin (BoE) ja Federal Reserven äskettäiset koronkorotukset.

Standard Chartered julkaisee tuloksensa perjantaina. Analyytikot odottavat yhtiön korkokatteen olevan 2 miljardia dollaria, kun taas muut tuotot ovat 2,3 miljardia dollaria. Sen tulot ovat 4,3 miljardia dollaria.

Muiden pankkien tavoin Standard Charteredin odotetaan raportoivan korkeammista luottotappioista. Arvonalentumisen odotetaan olevan 230 miljoonaa dollaria, mikä johtaa 1,4 miljardin dollarin voittoon ennen veroja. Sen tiiviisti seuratun ensisijaisen oman pääoman osuuden odotetaan laskevan 13,9 prosenttiin.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Standard Charteredin liiketulos oli 4,1 miljardia dollaria ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas luottotappiot olivat noin 200 miljoonaa dollaria. Sen voitto ennen veroja oli 1,5 miljardia dollaria.

Standard Chartered -tulokset tulevat aikana, jolloin useimmat pankit julkaisevat vahvoja tuloksia. Lloyds Bank päätti keskiviikkona korottaa osinkoaan, vaikka sen voitto laski vähitellen. Ja torstaina Barclays julkaisi vahvoja tuloksia. Sen amerikkalaiset vastineet, kuten JP Morgan ja Citigroup, julkaisivat positiivisen tuloksen aiemmin tässä kuussa.

Standard Chartered osakekurssiennuste

Päiväkaaviossa näemme, että STAN-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Osakkeet ovat matkan varrella muodostaneet mustalla näkyvän nousevan kanavan. Kanta on muutaman pisteen kanavan yläreunan alapuolella. Se on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon.

Klinger-oskillaattori on osoittanut alaspäin. Siksi tässä vaiheessa on kaksi erilaista skenaariota ennen tuloja.

Ensimmäinen on, jossa osuudet liikkuvat kanavan yläreunan yläpuolella 725.2p. Jos näin tapahtuu, se avaa osakkeille mahdollisuuden nousta 800 p:iin, helmikuun korkeimpaan pisteeseen. Toinen vaihtoehto on, että osake putoaa nousevan kanavan alapuolelle noin 680p:iin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.