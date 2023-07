EUR/GBP hintaanalyysi painopisteen siirtyessä Englannin keskuspankkiin

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

EUR/GBP -kurssi heikkeni Euroopan keskuspankin (EKP) viimeisimmän korkopäätöksen jälkeen. Pari putosi perjantaina alimmalle tasolle 0,8544, mikä on paljon alhaisempi kuin tämän viikon korkein 0,8701.

EKP:n ja Englannin keskuspankin päätökset

EUR/GBP-kurssi laski jyrkästi EKP:n torstaina tekemän korkopäätöksen jälkeen. Pankki päätti lausunnossaan nostaa korkoa 0,25 % heinäkuussa. Korot nostivat korot korkeimmalle yli kahteen vuosikymmeneen.

EKP:n päätös tuli päivä sen jälkeen, kun Federal Reserve nosti ohjauskorkonsa 0,25 %, kuten kirjoitimme täällä . Siksi pari laski, koska Christine Lagarde vihjasi, että tämä oli vuoden viimeinen koronnosto. ING:n analyytikot sanoivat huomautuksessaan:

“Uskomme, että EKP ei ole vielä päässyt nostamaan korkojaan, mutta tauko on tullut muodikkaaksi keskuspankeissa, jotka olivat olleet EKP:tä edellä noususykleissään.”

Päätös tehtiin päivä sen jälkeen, kun tutkimus osoitti, että useimmat alueen pankit näkivät alhaisen lainakysynnän. Samaan aikaan yritysten luottamus on ollut vahvassa laskusuunnassa viime kuukausina.

Myös EUR/GBP-pari laski viimeisimpien Euroopan pikainflaatiolukujen jälkeen. Ranskassa inflaatio hidastui heinäkuussa 5,0 prosenttiin, mikä on alhaisin taso 16 kuukauteen. Muualla Espanjassa kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi 1,9 prosentista 2,3 prosenttiin. Ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että inflaatio hidastui 6,4 prosentista 6,2 prosenttiin.

Toinen ratkaiseva euron puntaa katalysaattori on Englannin keskuspankin (BoE) tuleva korkopäätös. Pankki nostaa toisen 0,25 % koron ja osoittaa sitten tauon, koska talous on hidastumassa.

EUR/GBP tekninen analyysi

EUR/GBP-valuuttakurssi on ollut laskevassa trendissä viime päivinä. Se on siirtynyt Ichimoku-pilvi-indikaattorin ja 50 jakson liukuvan keskiarvon alapuolelle. Pari on pudonnut resistanssin alapuolelle 0,8583:ssa, joka on korkein heilahdus heinäkuun 10. päivänä.

Lisäksi MACD-osoitin on siirtynyt neutraalipisteen alapuolelle. Siksi pari todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat seuraavan avaintuen 0,8522:een, alimmalle pisteelle kesäkuun 19. päivänä. Tämä näkemys vahvistuu, jos Englannin keskuspankki säilyttää haukkamaisen sävynsä.

