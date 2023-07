Nikkei 225 -indeksianalyysi BoJ-tuottokäyrän säätelyn jälkeen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nikkei 225 -indeksi ja USD/JPY -kurssi laskivat perjantaina yli 2,5 % Japanin keskuspankin (BoJ) julkaistua korkopäätöksensä. Nikkei, joka seuraa Japanin suurimpia yrityksiä, laski 32 102 jeniin, mikä oli alhaisempi kuin tämän viikon huippu, 32 650 ¥.

Japanin keskuspankin päätös

BoJ teki tärkeimmän korkopäätöksensä perjantaina. Siinä pankki päätti jättää korot ennalleen -0,10 %:iin, kuten olin tässä ennustanut . Sen sijaan pankki päätti muokata tuottokäyrän ohjausohjelmaa, joka on ollut käytössä kuukausia.

Pankki ilmoitti lausunnossaan ostavansa tarvittavan määrän Japanin valtion obligaatioita asettamatta ylärajaa 10 vuoden tuotolle. Tässä pankki antaa 10 vuoden tuoton vaihdella plus-miinus 0,5 prosentin välillä. Mikä tärkeintä, sillä on enemmän joustavuutta alueen ylä- ja alakaistalla.

Tuottokäyrän hallinta on ollut tärkeä osa Japanin rahapolitiikkaa. Siinä pankki asetti rajat 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen tuotoksille ja osti sitten mahdollisimman paljon joukkovelkakirjoja varmistaakseen, että tuotto pysyy siinä. Tämä ohjelma on maksanut pankille miljardeja jenejä vuosien varrella.

BoJ:n päätös tehtiin muutama tunti sen jälkeen, kun Japani julkaisi vahvat inflaatioluvut. Tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi kesäkuun 2,3 prosentista heinäkuun 2,5 prosenttiin. Tokion perusinflaatio pysyi 3,2 prosentissa.

Nikkei 225 huippuliikkeet

Useimmat Nikkei 225 -indeksiyhtiöt olivat tappiolla BoJ:n korkopäätöksen jälkeen. Huonoimmin indeksissä menestyi Hino Motors, jonka osakkeet putosivat yli 10 % yhtiön julkistettuaan heikot tulokset. Se teki suuren tappion moottoritietojen väärentämisskandaalinsa vuoksi.

Muita huonoimmin suoriutuneita Nikkei 225 -komponentteja ovat Canon, Fujitsu, Seiko Epson ja Olympus. Kaikki nämä ovat valmistusyrityksiä, joilla on tekninen elementti. Myös muut tunnetut yritykset, kuten Nissan, Daiichi Sankyo ja Mitsui Chemicals, laskivat.

Nikkei pankin osakkeet hyppäsivät päätöksen jälkeen. Sellaisten yritysten kuin Mitsubishi UFJ:n, Sumitomo Mitsui Trustin, Concordia Financial Groupin, Aozora Bankin ja China Bankin osakkeet nousivat yli 3 %.

Tulevaisuudessa on merkkejä siitä, että Nikkei-indeksillä on lisää alaspäin suuntaa. Se on vetäytynyt edellisvuoden huipputasolta 33 640 ¥ noin 32 000 ¥. Erityisesti päiväkaaviossa indeksi on juuttunut hieman 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle.

Siksi murto liukuvan keskiarvon alapuolella painaa osakkeen jyrkästi alas lähitulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, seuraavaksi katsottava taso on 30 734 ¥, mikä on viime vuoden lokakuun korkein hinta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.