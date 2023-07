Benson on Invezzin uutistoimittaja, joka käsittelee uutisia, haastatteluja ja markkina-analyysejä. Hän teki ensimmäisen sijoituksensa osakkeisiin vuonna 2008 ja on… lue lisää

Vaikka kryptovaluuttamarkkinat ovat pysyneet viime päivinä pääosin päättämättöminä hintakehityksen suhteen, tämän viikon merkittävä kehitys kryptovaluuttasääntelyssä Yhdysvalloissa ei ole jäänyt huomaamatta.

Alan siirtyessä kohti selkeämpää sääntelyä, lisääntynyttä käyttöönottoa ja investointeja, voi tämä olla siunaus AltSignalsille ja muille kryptoAI-projekteille.

Yhdysvallat on tiellä keskeisten kryptosääntöjen suhteen

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) ja jopa Hyödykefutuurien kaupankäyntikomissio (CFTC) eivät ole olleet kovinkaan avuksi kryptosektorille sääntelyn selkeyden tarjoamisen suhteen. Harmaat pilvet voivat haihtua, jos kahdesta kryptoinnovaatioihin ja vakaisiin kolikoihin kohdistuvasta laskusta – jotka juuri läpäisivät ratkaisevan vaiheen – tulee ensimmäinen kattava kryptokehys Yhdysvalloille.

Kuten eilen ilmoitettiin, 21. vuosisadan rahoitusinnovaatio- ja teknologialaki, FIT21-laki, läpäisi House Financial Services -komitean vaiheen. Seuraava vaihe on parlamentti keskustelua varten. Sama koskee Clarity for Payment Stablecoins Act -lakia.

Kommentoimalla stablecoinien laskua, Patrick McHenry, edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean puheenjohtaja (republikaanit), sanoi, että yhteistyötä on ollut “hyvässä uskossa, molemminpuolinen”, mutta arvosteli Valkoisen talon yrityksiä suistaa edistyminen.

Financial Services GOP:n yhteenveto torstain tapahtumien jälkeen sanoi:

“Viidentoista kuukauden molemminpuolisen yhteistyön jälkeen tämä merkittävä lainsäädäntö on askeleen lähempänä lakia.”

Mikä on AltSignals?

AltSignals on lohkoketjupohjainen projekti, jonka tarkoituksena on hyödyntää tekoälyä tarjoamaan hajautettua pääsyä kaupankäyntialan suurimpiin treidaustyökaluihin tai signaalialustaan. Vuonna 2017 lanseerattu AltSignals tarjoaa kaupankäyntisignaaleja eri markkinoille ja omaisuuseriin käyttämällä omaa AltAlgo-algoritmiaan.

Alustan menestys sisältää käyttäjäyhteisön kasvattamisen yli 50 000:een, mukaan lukien yli 1 500 VIP-jäsentä.

Tekoälyn kasvava omaksuminen mahdollistaa AltSignalsin lisäinnovoinnin integroimalla tekoälyllä toimivan ActualizeAI-kerroksen. Tekniikan jättiläiset Microsoft, Meta ja Alphabetin Google suunnittelevat tekoälylle valtavaa kasvupotentiaalia, ja AltSignalsin ActualizeAI voisi hyödyntää tätä tulevaisuutta tullakseen erittäin tarkkojen kaupankäyntisignaalien alustaksi.

Tätä alustaa käyttää ASI, ActualizeAI:lle kotoisin oleva apuohjelmatunnus, joka antaa haltijoille pääsyn erilaisiin etuihin. Uusien tekoälytyökalujen rajoittamattoman käytön lisäksi tunnuksen haltijoilla on mahdollisuus ansaita passiivisia tuloja innovatiivisesta tulonjakomallista. Saatavilla myös token panostus.

AltSignalsin ennakkomyynti on käynnissä ja loppuunmyyty nopeasti. Kaksi vaihetta on jäljellä ennen kuin ennakkomyynti päättyy, mikä tarkoittaa, että ostaminen nyt voi olla loistava askel varhaisille tukijoille. Toistaiseksi sijoittajat ovat sijoittaneet yli 1,22 miljoonaa dollaria ASI:in, ja ennakkomyynnistä 54 % on myyty loppuun toisessa vaiheessa.

Siirry AltSignals-verkkosivustolle saadaksesi lisätietoja ActualizeAI:sta. Ennakkomyyntiin pääset mukaan myös täältä.

AltSignalsin näkymät kasvavan sääntelyn keskellä

Selkeys on varmasti se, mitä kryptoteollisuus tarvitsee menestyäkseen. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat äskettäin ottaneet suuria askeleita kohti tätä MiCA:n ja FSMA:n kanssa. Mutta johtavana toimijana Yhdysvallat on jäänyt pahasti perässään.

Koska nämä näkymät todennäköisesti muuttuvat nopeammin kuin äskettäin on odotettu, se voi tarkoittaa krypton laajempaa käyttöönottoa – myös kauppiaiden keskuudessa kaikkialla Yhdysvalloissa.

Kun lisäät tämän oikean tekoälyn sääntelyyn, saat täydellisen yhdistelmän krypto- ja tekoälyinnovaatioille, erityisesti projekteille, jotka toimivat asetettujen lakien puitteissa suojellakseen sijoittajia. Vaikka johtavat kryptoyritykset ovat todennäköisesti yksi suurimmista sääntelyn selkeyden edunsaajista, seuraavan suuren asian selvittämisestä kiinnostuneet sijoittajat voivat tarkastella tulevia projekteja.

AltSignalsilla, jonka ActualizeAI lanseerataan vuonna 2024, on potentiaalia tulla yhdeksi maailman suurimmista kryptokaupankäyntisignaaleista. Massiivinen veto voi olla hyvä vain alkuperäiselle token ASI:lle.