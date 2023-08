USD/KRW: Mitä tapahtuu Etelä-Korean wonille viennin putoamisen jälkeen?

USD/KRW -valuuttakurssi hyppäsi korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 21. päivän. Se nousi korkeimmilleen 1 290:een, mikä oli paljon korkeampi kuin viime kuun alin 1 256. Kaiken kaikkiaan pari on noussut yli 2,50%, kun Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on hypännyt.

Etelä-Korean kauppa heikkenee

Copy link to section

Etelä-Korean talousheikkous jatkoi heikkenemistä heinäkuussa. Kauppaministeriön julkaisemat tiedot osoittivat, että maan vienti putosi heinäkuussa 16,5 % kesäkuun 6 % laskun jälkeen. Tämä lasku oli huonompi kuin mediaaniarvio 14,5 %.

Etelä-Korean vienti on ollut tappiolla viime vuoden marraskuusta lähtien. Tämä on tärkeää, sillä Etelä-Korea on maailman kymmenenneksi suurin viejä. Samaan aikaan maan tuonti laski heinäkuussa 25,4 prosenttia edellisen kuukauden 11,7 prosentin laskun jälkeen, kuten kirjoitin täällä.

Analyytikot odottivat tietojen osoittavan, että tuonti laski heinäkuussa 24,6 %. Tämän seurauksena Etelä-Korean kauppataseen ylijäämä kasvoi hieman 1,6 miljardiin dollariin aiemmasta 1,13 miljardista dollarista. Toinen raportti osoitti, että maan valmistus PMI oli heinäkuussa 49,4. Alle 50 PMI-luku on merkki supistumisesta.

Maan heikkous johtui lähinnä suhteellisen heikosta puolijohdeteollisuudesta. Tämä on huomionarvoista, koska maa on yksi alan suurimmista toimijoista, ja Samsungilla on tärkeä rooli.

Etelä-Korean haasteena on, että monet maat, erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, investoivat voimakkaasti puolijohteisiin. Yhdysvalloissa hallitus on investoinut yli 60 miljardia dollaria sirujen valmistuksen kannustamiseen. Saksa ja muut Euroopan maat tekevät samoin.

Seuraavat tärkeimmät USD/KRW-uutiset ovat tulevat USA:n non-farm payrolls (NFP) -tiedot, jotka on ajoitettu perjantaille.

USD/KRW tekninen analyysi

Copy link to section

Save

USDKRW-kaavio TradingView’lta

4H-kaavio osoittaa, että USD Etelä-Korean woniin on tehnyt voimakkaan paluun viime päivinä. Se on siirtynyt mustalla näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolelle. Pari ylitti 25 jakson ja 50 jakson liukuvan keskiarvon.

Samaan aikaan pari lähestyy keskeistä vastustasoa 1 289:ssä, korkeimmalla pisteellä heinäkuun 21. päivänä. Lisäksi pari on hieman alle 38,2 % Fibonacci Retracement -tason. Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan psykologisen tason 1 300:aan. Tämä hinta on myös 50 %:n retracement-taso.

Save