Avoin kiinnostus Ethereumin futuureja ja optioita kohtaan tasaantuu hintojen perääntyessä

Ethereumin (ETH/USD) hinta on liikkunut sivuttain viime viikkoina kryptovaluuttojen kysynnän hiipuessa. Heikkoudesta huolimatta avointen Ethereum-sopimusten määrään lukittu dollarin arvo on pysynyt vakaana viime päivinä.

CoinGlassin kokoamat tiedot osoittavat, että näiden sopimusten arvo on 6,14 miljardia dollaria, missä se on ollut viime viikkoina. Se oli huipussaan 6,32 miljardissa dollarissa SEC vs Ripple -tapauksen tuloksen jälkeen.

Suurin osa avoimesta kiinnostuksesta on Binancessa, maailman suurimmassa kryptopörssissä, jonka arvo on 1,98 miljardia dollaria. Sitä seuraavat Bybit ja OKX, joilla on vastaavasti 1,13 miljardia dollaria ja 1,09 miljardia dollaria. Muita suuria toimijoita ovat CME ja Deribit.

Avoin kiinnostus futuurimarkkinoita kohtaan viittaa markkinaosapuolten hallussa olevien futuurisopimusten määrään kaupankäyntiistunnon lopussa. Korkeampi luku nähdään positiivisena asiana kryptovaluuttojen ja muiden omaisuuserien kannalta.

Myös Bitcoinin avoin kiinnostus on pysynyt melko vakaana viime aikoina. Se on 13 miljardia dollaria, muutaman pisteen pienempi kuin heinäkuun huippu, 14,3 miljardia dollaria.

Samaan aikaan avoin kiinnostus Ethereumin optiomarkkinoita kohtaan oli torstaina 5,82 miljardia dollaria, mikä on pienempi kuin vuoden tähän mennessä yli 7,8 miljardia dollaria. ETH-kutsuja on 2 275 108 verrattuna 792 579 ETH-puheluun, mikä on positiivinen merkki. Suurin osa Ethereum-puheluista on Deribitissä, jota seuraa OKX, mCME ja Bybit.

Optiot ovat johdannaisia, jotka antavat sijoittajalle oikeuden mutta eivät velvollisuutta myydä tai ostaa omaisuus tiettyyn hintaan. Futuurit puolestaan velvoittavat ostamaan tai myymään toteutushintaan.

Ethereumin hinta on ollut laskevassa trendissä viime viikkoina. Heinäkuussa 2 027 dollarin huippunsa jälkeen ETH on pudonnut yli 9,40 % 1 835 dollariin.

