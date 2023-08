EUR/GBP ennuste: Signaali ennen BoE:n korkopäätöstä

EUR/GBP -kurssi liikkui tällä viikolla sivuttain, kun sijoittajat odottivat Englannin keskuspankin (BoE) korkopäätöstä. Se myös horjui huolestuttavien Ison-Britannian asuntohintaindeksin (HPI) tietojen jälkeen. Sen kauppa käytiin keskiviikkona 0,8600:ssa, muutaman pisteen alle vuoden 0,8630:n.

Englannin keskuspankin päätös edessä

Suurin GBP-uutinen viikolla tulee olemaan BoE:n tuleva päätös. Se on yksi vaikeuksissa olevista keskuspankeista sitkeän korkean inflaation ja hitaan kasvun vuoksi. Tuoreimmat tiedot paljastivat, että maan inflaatio hidastui kesäkuussa 7,9 prosenttiin, mikä on korkeampi kuin pankin asettama 2,0 prosentin tavoite.

Myös talouskasvu on pysähtynyt, mikä tarkoittaa, että talous on siirtynyt stagflaation aikakauteen. Positiivista on se, että maan inflaation laskusta on merkkejä.

British Retail Consortiumin (BRC) raportin mukaan hinnat laskivat kesäkuussa. Brittiläiset jälleenmyyjät, kuten Tesco ja Ocado, ovat kaikki lähettäneet samat signaalit. Myös Nationwiden tiedot osoittivat, että Yhdistyneen kuningaskunnan asuntojen hintaindeksi (HPI) laski jyrkästi heinäkuussa.

Reutersin tekemät ekonomistit uskovat, että BoE päättää nostaa korkoa vielä 0,25 prosenttia. Jos näin tapahtuu, pankki siirtää ne 5,0 prosentista 5,25 prosenttiin, mikä on korkein taso yli kymmeneen vuoteen.

Pankki säilyttää myös haukkamaisen sävyn, sillä toisin kuin Brasilian keskuspankki, se ei ole vielä voittanut inflaatiotaistelua. Silti analyytikot uskovat, että vaellussykli on päättymässä. Tämä tarkoittaa, että se todennäköisesti pysähtyy tulevina kuukausina.

BoE:n koronnosto tapahtuu muutama päivä sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki päätti nostaa niitä 0,25 prosenttia. Lehdistötilaisuudessaan pankki ilmoitti jatkavansa korkojen nostamista vielä jonkin aikaa.

EUR/GBP tekninen analyysi

Neljännen tunnin kaavio osoittaa, että euron ja punnan välinen kurssi liikkui sivusuunnassa keskiviikkona. Se värähteli 25 jakson ja 50 jakson liukuvat keskiarvot siirtyivät sivuttain. Se nousi myös 23,6 %:n Fibonacci Retracement -tasolle.

Samanaikaisesti MACD siirtyi neutraalipisteen yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) myös ajautui ylöspäin. Siksi pari todennäköisesti pysyy tällä vaihteluvälillä, ellei Englannin keskuspankki tee yllätystä päätöksessään. Tällainen yllätys voi tapahtua sen rahapoliittisessa lausunnossa. Tärkeimmät katsottavat tuki- ja vastustasot ovat 0,8551 ja 0,8650.

