Chancer on uusi ennustava markkinasovellus, joka toimii lohkoketjulla. Se on maailman ensimmäinen hajautettu vedonlyöntialusta peer-to-peer-mallilla. Antamallaan lupauksella hajauttamisesta, Chancer on ollut houkutteleva kohde, josta sijoittajat ovat luonnollisesti hakeneet osuutta. Sen jälkeen, kun ennakkomyynti käynnistettiin 13. kesäkuuta 2023, on projekti saanut kerättyä lähes 1,1 miljoonaa dollaria. Ennakkomyynti korostaa sijoittajien kiinnostusta ja odotusta ennen verkkojulkaisua.

Chancer hyödyntää lohkoketju-tekniikkaa muuttaakseen vedonlyöntiä

Yksi Chancerin varhaisen menestyksen avaintekijöistä on sen lupaus hajautetusta vedonlyönnistä. Täällä käyttäjät voivat päättää, mistä panostaa, ja asettaa kertoimet ja säännöt. Vedonlyöjät kutsuvat myös vertaisia vedonlyöntimarkkinoilleen tai he voivat liittyä muiden luomiin vedonlyöntimarkkinoille. Se eroaa perinteisestä vedonlyönnistä, jossa vedonvälittäjät asettavat vedonlyöntikertoimet ja määrittävät säännöt.

Chancer-markkinat ovat pikemminkin käyttäjien kuin vedonvälittäjien luomia. Käyttäjät käynnistävät Chancer-markkinoiden mistä tahansa tapahtumasta, jonka lopputulos on todennäköinen, ja kutsuvat muita niihin. Hajauttaminen antaa enemmän mahdollisuuksia vedonlyöntiin ja lisää läpinäkyvyyttä.

Chancer token ($CHANCER) on väline arvon vaihtamiseen vedonlyöntialustalla. Sijoittajat voivat lunastaa rahakkeita onnistuneista vedoista ja voitoista.

Onko Chancer hyvä sijoitus?

Koska vedonlyönti on suosittu ala, Chancerilla on todellinen mahdollisuus menestyä. Tämä tarkoittaa, että Chancer-tunnuksen omistaminen tarjoaa mahdollisuuden hyötyä tulevasta hinnannoususta.

Chancerilla on myös sijoitusfokus. Tarjolla on markkinatakauspalkintoja, joissa käyttäjät ansaitsevat tokenin P2P-markkinoiden luomisesta. Sijoittajat voivat käyttää Chancerin suoratoistoominaisuutta tai DAPP:ta luodakseen P2P-markkinoita huvikseen ja ansaitakseen.

Sijoittajat voivat myös panostaa alkuperäiseen tunnukseen tuottoa varten. Tämä on ihanteellinen tapa varmistaa alustan kasvu tarjoamalla likviditeettiä. Share2Earn-ominaisuus mahdollistaa myös $CHANCER:n tulot jakamalla vedonlyöntialustan.

Tulevaisuudessa tavoitteena on tehdä Chancerista omavarainen, ja sillä on lukuisia tulonhankintamahdollisuuksia. Käyttäjillä on mahdollisuus tulla solmun validoijiksi ja saada siitä palkkio.

Chancerin vahvuuksia ovat myös sen hallintomalli, joka varmistaa läpinäkyvyyden ja luottamuksen. Projektin koodi on avointa lähdekoodia. Kuka tahansa voi tarkastella sitä ja ehdottaa siihen muutoksia. Käyttäjät nauttivat myös neliöllisestä hallinnasta, jossa he käyttävät äänihyvitystä äänestääkseen hallintoasioista.

Chancer-ennuste vuosina 2023 ja 2024

Chancer täyttää aukon vedonlyönnissä ottamalla käyttöön lohkoketjun ja P2P-vedonlyöntimallin. Alkuperäisen tokenin arvon tuleva kasvu riippuu sen kyvystä pitää tämä lupaus. Varhaiset onnistumiset ennakkomyynnissä tarkoittavat, että tokenilla on valtava potentiaali tulevaisuudessa.

Analyytikot ovat yksimielisiä siitä, että Chancer voi nousta jopa 10-kertaisesti. Ennuste on realistinen, koska kryptovaluutat ovat nousseet enemmän kuin vastaavat marginaalit. Ennustettu nousu on kuitenkin todennäköistä pääalustan julkaisun jälkeen vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Siten noin 0,1 dollarin hinta on todennäköinen vuonna 2024 nykyisestä 0,011 dollarista.

Vuonna 2023 voimme odottaa Chancerin hinnan olevan hieman villi korkean spekuloinnin vuoksi. Tämä voi tapahtua sen jälkeen, kun token on listattu Uniswapissa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Vaikka 10-kertainen hinnannousu on edelleen todennäköinen, konservatiivinen kolminumeroinen arvonnousu on realistisempaa.

Kannattaako Chancer ostaa nyt?

Chancerin ennakkomyynti tapahtuu nopeasti. Hinta nousee jokaisessa ennakkomyynnissä. Se tarkoittaa, että ostaminen ennakkomyynnin alkuvaiheessa tarjoaa paremman mahdollisuuden.

Myös Chancerin arvo on asetettu pilviin, kun token debytoi pörsseissä. Tällöin token on monen sijoittajan saatavilla. Sijoittajien on parempi ostaa ennakkomyynnistä kuin silloin, kun token on listattu ja siitä tulee kallis.

