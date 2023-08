Wayfairin osakekurssiennusteeni piti paikkansa: mitä seuraavaksi?

Wayfairin (NYSE: W) osakekurssi on tehnyt voimakkaan paluun viime viikkoina. Osakkeet ovat liikkeellä neljättä viikkoa peräkkäin ja saavuttivat korkeimman tason sitten huhtikuun 22. päivän. Se on noussut yli 223 % tämän vuoden alimmalta tasolta, mikä antaa sen markkina-arvoksi yli 8 miljardia dollaria.

Vahva taloudellinen tulos

Wayfair on tehnyt mahtavan paluun viime kuukausina liiketoimintaolosuhteiden parantuessa. Kuluttajainflaatio on hieman hidastunut, kun taas toimituskulut ovat pudonneet alimmalle tasolle sitten vuoden 2020.

On myös merkkejä siitä, että Amerikan vähittäismyynti on pysynyt melko hyvin, kun työttömyysaste putosi 3,6 prosenttiin. Tämän seurauksena yrityksen liiketoiminta on ryöminyt takaisin. Yhtiö kertoi lausunnossaan, että sen liikevaihto oli 3,17 miljardia dollaria, mikä oli 70 miljoonalla dollarilla arvioitua parempi.

Alustan aktiivisten asiakkaiden määrä oli 21,8 miljoonaa, mikä on 7,6 % vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla neljänneksellä. Tämä osoittaa, että Wayfair on edelleen suosittu alusta ostajien keskuudessa.

Wayfair toimitti 10,3 miljoonaa tilausta toisella vuosineljänneksellä, noin 3 % edellisestä neljänneksestä, kun taas toistuvia asiakkaita oli 80,1 %. Nämä asiakkaat tekivät yli 8,3 miljoonaa tilauksen keskimääräisen arvon ollessa 307 dollaria.

Wayfairin bruttovoitto nousi yli 985 miljoonaan dollariin, kun taas sen nettotappio nousi yli 46 miljoonaan dollariin. Tämän seurauksena yhtiö sai päivityksen analyytikoilta, mukaan lukien Wells Fargon analyytikot. Lausunnossaan analyytikko kirjoitti seuraavaa:

”Huipputrendit juuri muuttuneet, tuloskehityksellä on jalat ja W on siirtymässä kevyempään, tuottavampaan liiketoimintaan. On aika tunnustaa W uudelleen nopeasti kasvavaksi, osakkeita vieväksi omaisuudeksi, jolla on todellisia voittovipuja ja nousevia katalysaattoreita.”

Wayfair on hyvä sijoitus vahvan käännestrategiansa, kasvavan markkinaosuutensa ja parantuvien liiketoimintaolosuhteiden ansiosta.

Wayfairin osakekurssiennuste

Wayfairin osakekurssi on tehnyt mahtavan paluun, kuten kirjoitin tässä artikkelissa. Tuossa raportissa ennustin, että se hyppää noin 75 dollariin, minkä se teki. Osakkeet ovat nousseet avainvastustason yläpuolelle 76,28 dollariin, korkein piste 16. elokuuta.

Samaan aikaan osakkeita tukevat 50 päivän ja 100 päivän liukuvat keskiarvot. Samaan aikaan MACD on siirtynyt neutraalipisteen yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle.

Siksi osakkeet jatkavat todennäköisesti nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastustustason 100 dollariin. Tämän kaupan stop-loss on 80 dollaria.

