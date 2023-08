Tekoäly on ollut muotisana tällä kaudella. Loppujen lopuksi se on johtanut suurta osaa jännittävästä 20 prosentin rallista S&P 500:ssa.

Tekoälymarkkinat voivat kymmenkertaistua vuoteen 2030 mennessä

Tekoälyn arvo on tällä hetkellä noin 200 miljardia dollaria – ja Statistan mukaan markkinat kasvavat kymmenkertaisiksi ja ovat arvoltaan lähes 2 biljoonaa dollaria tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tämä ennuste viittaa siihen, että tekoäly ei ole pelkkää lyhytaikaista hypeä. Se on täällä jäädäkseen, ja Shiba Memun kaltaiset projektit haluavat kylpeä voitossaan. Vielä piristävämpää on nähdä sijoittajien arvostavan yrityksen tekoälyä enemmän kuin mitään muuta tällä tuloskaudella.

Esimerkiksi Advanced Micro Devices eli AMD ilmoitti tällä viikolla 18 prosentin neljännesvuosittaisen liikevaihdon laskun. Osake pysyi kuitenkin joustavana, koska siruvalmistajan mukaan tekoälyn sitoutuminen kasvoi yli seitsemän kertaisesti toisella vuosineljänneksellä (lue lisää).

AMD:n toimitusjohtaja jakaa näkemyksensä tekoälystä

AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su ennustaa pelkästään datakeskuksiin keskittyvien tekoälysirujen markkinoiden olevan 150 miljardia dollaria vuoteen 2027 mennessä. Puhuessaan CNBC:n kanssa neljännesvuosittaisen tulosjulkistuksen jälkeen hän kuitenkin vahvisti, että tekoälyä integroidaan mielekkäästi myös henkilökohtaisiin tietokoneisiin.

Olemme innoissamme tekoälystä kaikissa markkinoiden osissa. Näemme sen suurimmissa datakeskuksissa laitteiden rajaamiseksi tietokoneisiin. Julkaisimme juuri joukon tuotteita, joissa on tekoäly PC:n sisällä. Tämä tarkoittaa, että tietokoneesi on paljon tuottavampi jatkossa.

Huomaa, että AMD on vain yksi tällainen esimerkki. Joukko muita merkittäviä nimiä, mukaan lukien Nvidia, Microsoft, Apple, Google – muutamia mainitaksemme – ovat nousseet tekoälyn avulla.

Ja sitten tietysti on tulossa ja tulossa olevia projekteja, kuten Shiba Memu, jotka ovat sitoutuneet hyödyntämään ja tutkimaan myös tekoälyn potentiaalia.

Mitä tekemistä Shiba Memulla on tekoälyn kanssa?

Shiba Memu kutsuu itseään “markkinoinnin voimatekijäksi”, joka käyttää tekoälyä ja koneoppimista luodakseen ja jakaakseen sitä edistävää personoitua sisältöä Internetissä. Whitepaper-julkaisussa, joka on saatavilla projektin verkkosivuilla, Shiba Memu vastaa “100:n markkinointitoimiston työpanosta”.

Erityisen mielenkiintoista tässä projektissa on se, että tekoälyn käyttötarkoituksen lisäksi se on ytimessä myös kryptoverkko, jonka voimanlähteenä on natiivi SHMU-niminen kryptovaluutta.

SHMU pyrkii rakentamaan meemikolikoiden markkinoiden nopeaa kasvua, joka on noussut 0 dollarista vuonna 2020 yli 20 miljardiin dollariin vuonna 2022. Kryptokenin arvo on 0,0176 dollaria ennakkomyynnissä kirjoitettaessa.

Kun ennakkomyynti on ohi, Shiba Memu listautuu kryptopörsseihin, jotka yleensä ovat materiaalinen katalysaattori hinnannousulle. Huomionarvoista on myös se, että SHMU:n hinta nousee 24 tunnin välein.

Onko Shiba Memu (SHMU) hyvä sijoitus?

Shiba Memu voi olla hyvä sijoitus, koska se voisi hyötyä paitsi tekoälyn myötätuulista myös sellaisista, jotka auttavat laajempaa kryptoekosysteemiä. Huomaa, että kryptomarkkinoiden CAGR:n ennustetaan olevan 12,5 % vuoteen 2030 mennessä.

Sen ennakkomyynti on kerännyt yli 1,5 miljoonaa dollaria muutamassa viikossa, mikä on jo merkki vahvasta kysynnästä SHMU:lle, joka voi kasvaa entisestään, kun lohkoketjupohjainen projekti julkaisee tekoälyn kojelautaan ensi vuonna.

Shiba Memu tai SHMU-meemikolikko voivat myös hyötyä, jos Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio päätyy antamaan siunauksensa Spot Bitcoin ETF:lle. Ottaen huomioon, että omaisuudenhoitaja, jolla on virheetön kokemus pörssirahastojen viranomaislupien voittamisesta – BlackRock Inc on hakenut Bitcoin ETF:ää, on mahdollista, että ensimmäinen US Spot Bitcoin ETF on tulossa.

Lopuksi Yhdysvaltain keskuspankki nosti korkoja vielä 25 peruspisteellä viime kuussa, mikä saattaa olla sen viimeinen koronnosto syklin aikana, kuten Invezz raportoi täällä. Keskuspankin kääntyessä kiinnostus riskivetoja, kuten kryptovaluuttoja, kohtaan voi kasvaa ja auttaa myös SHMU-kolikkoa.

Lisätietoja Shiba Memun ennakkomyynnistä on saatavilla verkkosivustolla täällä.

