Mitä Huobille tapahtuu? 64 miljoonan dollarin ulosvirtaukset viikonlopun aikana

Yksi suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, Huobi, koki massiivisia 64 miljoonan dollarin ulosvirtauksia viikonlopun aikana, mikä vaikutti sen kokonaisarvoon pitkällä aikavälillä.

DeFiLlaman tiedot osoittavat, että vain kuukaudessa pörssin TVL putosi 3 miljardista dollarista 2,5 miljardiin dollariin. Tämä on vakava takaisku Huobille, joka on kamppaillut säilyttääkseen Kiinan markkinaosuutensa käsitellessään sääntelykysymyksiä Kiinassa. Ja koska monet kryptovaluuttasijoittajat pelkäävät menettävänsä varansa maksukyvyttömyyden sattuessa, he siirtävät varojaan muille alustoille.

Onko Huobi maksukyvytön?

Huobi on ollut otsikoissa sen varannoista leviävien huhujen ja Kiinan viranomaisten väitetyn tutkimuksen jälkeen. Tämä on aiheuttanut vaihtoon vaikeuksia sen taloudellisen vakauden lisääntyessä.

Elokuun 4. päivänä alkoivat kiertää perusteettomia huhuja Huobin ylimmän johdon pidättämisestä Kiinassa. Kaikki nämä huhut liittyivät kuitenkin väitettyyn tutkimukseen pörssin yhteydestä rahapelisivustoihin Kiinassa.

Huobin edustaja kuitenkin kiisti nämä syytökset ja väitti, että vaihto sujui hyvin. Mielenkiintoista on, että huhut nousevat esiin aikana, jolloin Kiinan viranomaisten väitetään tarkastelevan kotimaisia kryptovaluuttapörssejä tarkemmin.

Samaan aikaan kun pörssi on ulkoapäin laittamassa kasvojaan, on raportoitu, että siinä tapahtuu sisäisiä muutoksia huhujen seurauksena. Viime viikkoina on kerrottu, että muutama huippujohtaja, mukaan lukien ainakin yksi C-tason johtaja, on lähtenyt. On kuitenkin edelleen epäselvää, onko näillä lähdöillä mitään tekemistä meneillään olevien tutkimusten kanssa.

Huobin varannoissa pidetty USDT on huolissaan

Huobin maksukyvyttömyyshuolia hämmentävät edelleen väitteet, joiden mukaan pörssillä on paljon vähemmän Tetheriä (USDT) varannoissaan kuin mitä sen varantoraporteissa kerrotaan. Väitetään myös, että Binance, suurin kryptovaluutta kaupankäyntivolyymin perusteella, on kompensoinut valtavan osan USDT:stä, mikä saattaa horjuttaa Huobin vakautta.

Yksi fintech-johtaja ja sijoittaja nimeltä Adam Cochran väitti X-alustalla, että Huobilla ei ehkä ole niin paljon kuin väittää. Adam uskoo myös, että Tron-verkoston luoja Justin Sun on saattanut vaarantaa Huobin talouden käyttämällä asiakkaiden rahoja rahoittaakseen omia hajautettuja rahoitushankkeitaan (DeFi). Hän lisäsi, että Sun muutti puolet Huobin käyttäjien hallussa olevasta 141 000 ETH:sta stETH:ksi.

Adam lisää, että Binance saattaa myydä Tetheriä heikentääkseen Huobia samalla kun mainostaa muita vakaita kolikoita, joita Binance hallitsee ja tuottaa tuloja. Hän uskoo, että Binance saattaa olla tietoinen mahdollisista ongelmista Huobin Tether-omistuksissa ja yrittää suojautua Huobin käyttäjien myymiltä.

Cochran huomautti, että Huobin hallussa oli yhteensä alle 90 miljoonaa dollaria USDT- ja USD-kolikoita (USDC) elokuun 5. päivänä. Pörssin viimeisimmän “Merkle Tree Auditin” mukaan “Huobin käyttäjillä on kuitenkin hallussaan 630 miljoonaa dollaria USDT ja lompakko” saldo 631 miljoonaa USDT.”

Cochran Huobi on “syvästi maksukyvytön”.

On myös tärkeää huomata, että Huobilla on haasteita myös muilla lainkäyttöalueilla Kiinan ulkopuolella. Tämän vuoden toukokuussa Malesian arvopaperimarkkinaviranomaisen täytäntöönpanotoimet pakottivat pörssin lopettamaan toimintansa Malesiassa.

