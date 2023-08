Shiba Memu luo uutta kuhinaa BitMart-listauksen myötä

Shiba Memu (SHMU) on saavuttanut uuden virstanpylvään ennakkomyynnissään ja julkaissut suuren ilmoituksen laajemman markkinoiden huonovointisuuden keskellä. 3. elokuuta uusi tekoälyyn perustuva kryptoprojekti nosti aaltoja meemikolikoiden maailmassa ilmoittamalla listautumisestaan BitMartiin, joka on yksi markkinoiden parhaista kryptopörsseistä.

Pian sen jälkeen ennakkomyynti – jonka on määrä päättyä 60 päivän kuluttua – ylitti kerätyt 1,6 miljoonaa dollaria. Viimeisimmät kehityssuunnat ovat lisänneet tätä tekoälyllä toimivaa projektia ympäröivää hellittämätöntä sijoittajien yltäkylläisyyttä.

Mikä on Shiba Memu?

Tekoäly-kojelauta, jonka odotetaan olevan älykkään markkinointijärjestelmän moottori, on se mistä Shiba Memu on tehty. Lohkoketjuteknologian ja tekoälyn älykäs integrointi uuteen meemikolikko-strategiaan on jo osoittanut muuttavan peliä. Kuten ennakkomyynti on tähän mennessä osoittanut, sijoittajat, jotka haluavat asettua seuraavan markkinasyklin edelle, pitävät SHMU-ennakkomyyntiä mahdollisuutena.

Shiba Memu on ennakkomyynnissä ja sen hinta on tällä hetkellä 0,0181 dollaria. Sen hinta noudattaa yksinkertaista, mutta tehokasta ja houkuttelevaa 24 tunnin aikataulua. Tämä tarkoittaa, että SHMU:n hinta nousee hieman 24 tunnin välein, ja seuraava nousu esimerkiksi nostaa sen 0,0183 dollariin.



Shiba Memun kasvuennusteet – tekoäly on iso juttu

Lohkoketju-teknologia on jatkanut vetovoimaansa kaikkialla maailmassa, ja viimeaikaiset sääntelykehitykset ovat saaneet kryptoyhteisön toiveikkaana. Tämän päälle on kuuma kertomus, joka on tekoäly. Sekä krypto- että tekoälysektorin ennustetaan kasvavan merkittävästi, ja jälkimmäinen tarjoaa perustan johtavien teknologiayritysten, kuten Meta, Alphabet, Microsoft ja Nvidia, tärkeimmille ennusteille.

Sama koskee tätä uutta projektia, joka pyrkii hyödyntämään luonnollisen kielen käsittelyä (NLP), koneoppimista ja ennakoivaa analytiikkaa kehittääkseen itsemarkkinointialustan, joka perustuu SHMU-tokeniin. Tiedotteessa hahmotellaan 85 %:n tokenien jako ennakkomyyntiä varten.

Onko ennakkomyynti hyvä aika sijoittaa Shiba Memuon?

Vaikka sijoittajat saavat tokeneita, kun ennakkomyynti päättyy ja jakelu tapahtuu, monet näkevät hintatasot houkuttelevina aloituspisteinä hankkeelle, joka pyrkii tavoittelemaan meemikolikoiden ylivaltaa. Kolikot, kuten Dogecoin, Shiba Inu ja Pepe, ovat perustaneet yhteisöjä ja ovat suuria menestyjiä markkina-arvojen sijoituksissa.

Shiba Memun ennakkomyynti kuitenkin osoittaa, kuinka ällistyttävät sen tekoälysijoittajat, ettei olisi yllättävää nähdä SHMU:n asettuvan näiden johtavien merkkien yläpuolelle. BitMart-listausilmoitus voi ennakoida uutta alkua, joka vie Shiba Memun uusiin korkeuksiin, kun se vihdoin julkaistaan avoimilla markkinoilla.

Siinä tapauksessa SHMU-rahakkeet voivat osoittautua loistavaksi ostokseksi kaikille, jotka hankkivat ne tämän ennakkomyynnissä, varhaisimmista linnuista, jotka ostivat hintaan 0,011125 dollaria, niihin, jotka todennäköisesti liittyvät, kun hinta on 0,024400 dollaria. Huomionarvoista on, että tokenin hinta on noussut 119 % alkuperäisestä tasosta. Niille, jotka ostavat SHMU:n tänään, se tarkoittaa noin 35 prosentin nousua 0,0181 dollarista.

Saat lisätietoja tästä meemikolikosta vierailemalla heidän verkkosivuillaan.

