USD/PKR: Pakistanin rupia on vaarassa poliittisten jännitteiden kasvaessa

Pakistanin rupia liikkui sivuttain maanantaiaamuna maan poliittisen kriisin jatkuessa. USD/PKR -vaihtokurssi oli maanantaina 285,30:ssa, muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman 296:n.

Pakistanin poliittinen kriisi

Copy link to section

Pakistan on ollut tänä vuonna vaikeuksissa oleva talous. Poliittinen kriisi maassa kärjistyi viime viikolla, kun tuomari tuomitsi Imran Khanin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen, mikä johti mielenosoituksiin useissa kaupungeissa. Khanilla, entisellä presidentillä, on enemmän tapauksia, jotka voivat viedä enemmän aikaa

Samalla pelätään, että Pakistan lykkää tälle vuodelle suunniteltuja parlamenttivaaleja. Maan lakiministeri sanoi, että vaalit järjestetään vasta, kun uusi väestönlaskenta on saatu päätökseen ja uudet rajat vedetään. Jotkut analyytikot uskovat, että muutos johtuu pääasiassa Imran Khanin ja hänen puolueensa kasvavasta suosiosta.

Kaikki nämä asiat vaikuttavat todennäköisesti maan talouden elpymiseen. Ensinnäkin se tapahtuu pian sen jälkeen, kun Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) hyväksyi pitkään viivästyneen 3 miljardin dollarin pelastuspaketin, kuten kirjoitin tässä artikkelissa. Pakistan tarvitsee miljardeja dollareita vuonna 2024, kun jotkut velat erääntyvät lähellä.

Pakistanin talouteen vaikuttaa myös raakaöljyn hinnannousu. Laskettuaan alimmilleen 66 dollariin Brent on hypännyt yli 87 dollariin, ja analyytikot uskovat sen olevan keskimäärin 90 dollaria loppuvuoden aikana.

Tämä on huomattavaa, koska Pakistan tuo miljardeja dollareita arvosta jalostettua ja raakaöljyä. Myös palmuöljyn hinta on noussut, koska huolet kuivuudesta jatkuvat. Pakistan on johtava palmuöljyn tuoja.

Viennin puolella maan avaintuotteet ovat vastatuulessa globaalin elpymisen hidastuessa. Suurin vientituote ovat kodin liinavaatteet ja ei-neulotut tuotteet.

Siksi Pakistanin rupian näkymät ovat laskevat, kun otetaan huomioon, että Fedin odotetaan säilyttävän haukkamaisen sävyn tänä vuonna.

USD/PKR tekninen analyysi

Copy link to section

Save

USD/PKR-kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on noussut yli 26 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta. Pari leijuu edelleen 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Keskimääräinen todellinen alue (ATR) on siirtynyt sivuttain.

Siksi USD:n ja PKR:n välisen vaihtokurssin pitkän aikavälin näkymät ovat nousujohteiset, kun äskettäisen pelastuspaketin vaikutus hiipuu. Jos näin tapahtuu, pari todennäköisesti hyppää 300:aan.

Save