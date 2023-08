FTSE MIB:tä painostavat Italian pankin satunnaiset verot: ostatko laskun?

FTSE MIB -indeksi joutui tällä viikolla kovaan paineeseen, kun ilmapiiri Italian osakkeista hellitti. Suurimpia italialaisia yrityksiä seuraava indeksi on laskenut viimeisen kuuden peräkkäisen päivän aikana. Suurin osa näistä voitoista tuli tiistaina, kun huoli pankkisektorista lisääntyi.

Italian windfall-verot

FTSE MIB -indeksi laski tiistaina muita eurooppalaisia indeksejä voimakkaammin. Lasku tapahtui, kun sijoittajat hylkäsivät italialaisten pankkien osakkeita maan parlamentin hyväksyessä jättimäisen satunnaisen veron.

Italialaiset pankit joutuvat maksamaan tänä vuonna 40 prosentin veroa korkokateistaan. Hallitus ilmoitti erillisessä lausunnossaan markkinoiden rauhoittamiseksi, että veron enimmäismäärä on 0,1 prosenttia riskipainotetuista varoista.

FT: n mukaan, joka mainitsi asiasta tietävän henkilön, sanoi, että vastauksen oli tarkoitus rauhoittaa markkinoita osittain. Perääntymisestä huolimatta italialaiset pankit joutuvat edelleen maksamaan yli 1,8 miljardia ylimääräistä varoja hallitukselle.

Tämän seurauksena pankit olivat FTSE MIB -indeksin heikoimmin menestyneitä yrityksiä. Bper Bancan ja BCA MPS:n osakkeet laskivat yli 10 %, kun taas Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit ja Banca Generali putosivat yli 5 %.

Italialaiset pankit ovat raportoineet korkotuottojen jyrkästä kasvusta Euroopan keskuspankin (EKP) päätöksen nostaa korkoja. Poliitikot väittävät, että nämä pankit eivät ole lisänneet asiakkaille maksettavia korkoja tämän hypyn mukaisesti.

Näihin pankkiosakkeisiin kohdistuu todennäköisesti painetta keskiviikkona Moody’sin päätöksen jälkeen alentaa joidenkin johtavien amerikkalaisten pankkien luottoluokitusta. Jotkut pankeista, jotka alennettiin, olivat M&T Financial, Pinnacle Financial ja Webster Financial. Moody’s arvioi myös pankit, kuten Truist, BNY ja Northern Trust.

Historiallisesti FTSE MIB -indeksi on yleensä huonompi Wall Streetin laskupäivän jälkeen. Indeksit, kuten Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq 100, laskivat yli 15 tiistaina.

Indeksi tulee myös reagoimaan useisiin merkittäviin tuloihin joistakin suurimmista eurooppalaisista yrityksistä. Merkittävimpiä ovat Generali, Unipo Gruppo ja Deutsche Telekom.

FTSE MIB -indeksin ennuste

TradingView:n FTSE MIB -kaavio

Italian osakkeilla on mennyt tänä vuonna hyvin. FTSE MIB -indeksi nousi heinäkuussa huipulle 29 730 euroon. Viime aikoina indeksi on kuitenkin vetäytynyt ja pudonnut alle 50 päivän liukuvan keskiarvon. Se on edelleen hieman yli 100 päivän liukuvan keskiarvon.

FTSE 100 -indeksi on myös hieman nousevan kanavan alapuolen yläpuolella. Siksi indeksi todennäköisesti vetäytyy ja jatkaa sitten nousevaa trendiä, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastuksen 29 000 euroon. Siirtyminen nousevan kanavan alapuolen alapuolelle osoittaa lisää heikkoutta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.