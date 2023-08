USD/NOK muodostaa laskevan lipun Norjan inflaation hiipuessa

USD/NOK -kurssi ajautui ylöspäin tällä viikolla raakaöljyn hinnan noustessa ja viimeisimpien Yhdysvaltain ja Norjan inflaatiotietojen jälkeen. Se nousi korkeimmalle tasolle 10,31, korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 12. päivän. Pari on hypännyt yli 3,85 % heinäkuun alimmalta tasolta.

Yhdysvaltain ja Norjan inflaatiotiedot

USD/NOK vaihtokurssi on ajautunut ylöspäin muutaman viime viikon aikana. Raakaöljyn hinta on tehnyt merkittävän paluun, kun se putosi alle 70 dollariin muutama kuukausi sitten. Brent on noussut 87 dollariin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) nousi 82,67 dollariin.

USD:n ja Norjan kruunun välinen kurssi on yleensä lievästi herkkä raakaöljyn hinnalle, koska Norja on Venäjän jälkeen Euroopan toiseksi suurin öljyntuottaja. Monissa tapauksissa Norjan kruunu pärjää hyvin öljyn hinnan noustessa.

Toinen tärkeä Norjan kruunun katalysaattori oli viimeisimmät inflaatiotiedot. Norjan tilastoviraston luvut osoittivat, että kuluttajainflaatio jatkoi laskuaan viime kuussa.

Kuluttajahintaindeksi laski kesäkuun 6,4 prosentista heinäkuun 5,4 prosenttiin. Lasku oli syvempi kuin mediaaniarvio 5,7 %. MoM-perusteella kokonaisinflaatio putosi 0,6 prosentista 0,4 prosenttiin. Nämä luvut tarkoittavat, että maan inflaatio oli huipussaan 7,5 % viime vuoden marraskuussa. Perusinflaatio hidastui heinäkuussa 7,0 prosentista 6,4 prosenttiin.

Yhdysvallat julkaisi myös rohkaisevia inflaatiotietoja. Kuten kirjoitimme täällä , yleiset kuluttajainflaatiotiedot nousivat 3,0 %:sta 3,2 %:iin, mikä on vähemmän kuin mediaaniarvio 3,3 %. Perusinflaatio putosi kesäkuun 4,8 prosentista heinäkuun 4,7 prosenttiin.



USD/NOK tekninen analyysi

4H-kaavio näyttää, että USD/NOK forex -pari on ajautunut ylöspäin muutaman viime päivän aikana. Se on siirtynyt tämän kuun alimmasta 9,9120:sta ylimpään 10,3225:een. Pari on pudonnut alle 50 jakson liukuvan keskiarvon.

Mikä tärkeintä, pari on muodostanut laskevan lipun kuvion, joka on laskeva signaali. Se myös käänsi tärkeän vastuksen 10,2427:ään, joka on alimmillaan 4. huhtikuuta. Siksi parilla on todennäköisesti laskeva murto lähipäivinä, kun myyjät kohdistavat psykologian avaintason klo 10.00.

