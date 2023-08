Livepeer-hinta nousee, kun avoin kiinnostus, shortsien selvitystila hyppää

Livepeer (LPT) -hinta on mennyt paraboliseksi viimeisen kolmen päivän aikana, kun sen pörssivolyymi hyppää. LPT-tunnus hyppäsi korkeimmalle 9,36 dollariin sunnuntaina, korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 15. päivän. Se on noussut yli 172 % kesäkuun alimmalta tasolta.

Livepeer on yksi parhaista lohkoketjuista, jotka pyrkivät häiritsemään videoteollisuutta. Kehittäjät ovat rakentaneet hajautetun videoinfrastruktuurin live- ja on-demand-videokäyttöä varten. Sen lähin kilpailija on Theta Network, alan suurin toimija.

Livepeerillä on kolme avaintuotetta: Player, Livepeer.js ja Livepeer Studio. Player on avoimen lähdekoodin alusta mukautettujen videosoittimien rakentamiseen, kun taas Studio tarjoaa työkaluja videoiden rakentamiseen, lähettämiseen ja julkaisemiseen.

On epäselvää, miksi LPT-hinta on mennyt paraboliseksi viime päivinä, koska verkko ei ole tehnyt uusia uutisia. Tämä suorituskyky on merkki siitä, että markkinoilla on meneillään lyhyt puristus.

CoinGlassin keräämät tiedot osoittavat, että shortsien likvidaatiot ovat lisääntyneet viimeisen kolmen päivän aikana. Yli 2,72 miljoonan dollarin arvoisia shortseja on likvidoitu viimeisen 24 tunnin aikana. Tätä verrataan pitkiin sopimuksiin, joiden arvo on yli 792 000 dollaria.

Lauantaina shortsien likvidaatiot nousivat 2,81 miljoonaan dollariin, kun taas perjantaina ne olivat yli 1,47 miljoonaa dollaria. Shortsien likvidaatioiden katsotaan yleensä olevan kryptovaluuttojen nousujohteisia.

Save

Livepeer-lähetykset

Samaan aikaan lisätiedot osoittavat, että Livepeerin avoin kiinnostus futuurimarkkinoita kohtaan on kasvanut. Se hyppäsi yli 17,4 % viimeisen 24 tunnin aikana yli 349 miljoonaan dollariin. Kuten alla näkyy, avoin kiinnostus on hypännyt korkeimmalle tasolle, mikä osoittaa, että tunnuksella on enemmän kysyntää.

Suurin osa tästä avoimesta kiinnostuksesta tulee Bitgetiltä, jonka arvo on yli 157,7 miljoonaa dollaria. Sitä seurasivat Binance, Bybit ja OKX, joilla oli 157 miljoonaa dollaria, 99,5 miljoonaa dollaria ja 50 miljoonaa dollaria avointa korkoa.

Save

Livepeer avoin kiinnostus

Selvyyden vuoksi, koska kryptovaluuttauutisia ei ole Livepeeriin vaikuttavat nykyiset hintatoimet johtuvat enimmäkseen pumppaa ja kaada -järjestelmästä. Siksi on todennäköistä, että hinta tasapainottuu lähipäivinä.

Save